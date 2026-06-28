NCR की एक और बस्ती पर चलेंगे बुलडोजर, 800 परिवारों को घर खाली करने के नोटिस

एनसीआर में आने वाले फरीदाबाद के बापू नगर पर भी अब बुलडोजर वाला संकट मंडराने लगा है। यहां रहने वाले 800 परिवारों को मकान खाली करने के नोटिस थमा दिए गए हैं। नोटिस में नगर निगम ने लोगों को बुधवार तक का टाइम दिया है।

फरीदाबाद में नेहरू कॉलोनी के बाद बल्लभगढ़ नगर निगम की जमीन पर बने बापू नगर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम ने यहां करीब 800 परिवारों को मकान खाली करने के नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

बापू नगर के लोग पुनर्वास के बिना कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। निगम के अनुसार करीब 10 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर यह बस्ती बसाई गई है। यहां लगभग 800 सौ परिवार रह रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी परिवारों को मकान खाली करने के नोटिस दिए जा चुके हैं। नोटिस की अवधि बुधवार को पूरी हो जाएगी। इसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा।

कार्रवाई को लेकर पूरे इलाके में चिंता का माहौल है और लोग अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। बस्ती में रहने वाले लोगों का कहना है कि अधिकांश परिवार पिछले 20 से 35 वर्षों से यहां रह रहे हैं। उन्होंने मेहनत की कमाई से छोटे-छोटे मकान बनाए और यहीं परिवार बसाया।

उनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसे सभी सरकारी दस्तावेज हैं। वे वर्षों से चुनाव में मतदान भी करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि हर चुनाव में उन्हें पक्का मकान देने का आश्वासन मिला, लेकिन स्थायी व्यवस्था नहीं हुई।

पुनर्वास के बिना कार्रवाई का विरोध बस्तीवासियों का कहना है कि प्रशासन पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे, उसके बाद ही तोड़फोड़ की जाए। लोगों का कहना है कि बिना वैकल्पिक आवास दिए कार्रवाई करना गरीब परिवारों के साथ अन्याय होगा।

कश्मीरी देवी ने बताया कि वह वर्षों से यहां रह रही हैं और विधवा पेंशन पर जीवन गुजार रही हैं। चंद्रपाल ने कहा कि उनका पूरा परिवार 35 साल से इसी बस्ती में रह रहा है। वहीं, कोमल ने बताया कि दो दशक से रहने के बावजूद बिजली जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं मिली। लोगों ने सरकार से मानवीय आधार पर फैसला लेने की मांग की है।

लोगों का मंत्री के ऑफिस पर प्रदर्शन नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ के विरोध में शनिवार को सैकड़ों लोगों ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के ऑफिस सेक्टर-16 पर प्रदर्शन किया। मंत्री को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शनकारियों ने पुनर्वास के बिना कार्रवाई पर रोक की मांग की। उधर, मंत्री ने लोगों को मुख्यमंत्री से बातचीत करने का भरोसा दिया।