NCR में अवैध साप्ताहिक बाजारों पर भी बुलडोजर ऐक्शन शुरू, जवाहर कॉलोनी के शनि बाजार से हुई शुरुआत

फरीदाबाद नगर निगम ने कल शहर की जवाहर कॉलोनी में हर सप्ताह अवैध रूप से लगने वाले शनि बाजार अतिक्रमणरोधी अभियान चलाया। इस दौरान नैन चौक से 60 फुट रोड तक बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया।

फरीदाबाद शहर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के बाद अब फरीदाबाद नगर निगम ने अवैध साप्ताहिक बाजारों के खिलाफ भी बुलडोजर अभियान शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत शनिवार को जवाहर कॉलोनी से हुई, जहां छह साल से लग रहे शनि बाजार के अस्थायी ढांचों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया और बाजार नहीं लगने दिया।

निगम अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि अब शहर के अन्य अवैध साप्ताहिक बाजारों पर भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार सुबह करीब 7 बजे नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता बुलडोजर और पुलिस बल के साथ जवाहर कॉलोनी पहुंचा।

रेहड़ियां, लकड़ी के तख्त और अस्थायी ढांचे तोड़े नैन चौक से 60 फुट रोड तक करीब सवा किलोमीटर लंबे हिस्से में सड़क किनारे लगाए जाने वाले लकड़ी के तख्त, रेहड़ियां और अन्य अस्थायी ढांचे हटाए गए। कार्रवाई दोपहर करीब एक बजे तक चली। पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी का पुलिस बल पूरे समय मौके पर तैनात रहा। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी।

हर शनिवार को 2 घंटे लगता था बाजार निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी स्थायी दुकान को नहीं तोड़ा गया है। केवल शनिवार बाजार लगाने के लिए हर सप्ताह लगाए जाने वाले अस्थायी कब्जे हटाए गए हैं, ताकि सड़क पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त हो सके। जवाहर कॉलोनी में हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक साप्ताहिक बाजार लगता था।

बाजार से सड़कों पर लगती थीं वाहनों की कतारें सड़क के दोनों ओर सैकड़ों तख्त और रेहड़ियां लगने से पूरा रास्ता संकरा हो जाता था। खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से वाहनों की लंबी कतारें लगती थीं। कई बार पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैफिक जाम के कारण एंबुलेंस और अन्य जरूरी वाहनों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी। लंबे समय से बाजार हटाने की शिकायतें नगर निगम और प्रशासन तक पहुंच रही थीं।

अवैध बाजारों से कब्जे हटेंगे नगर निगम अधिकारियों के अनुसार जवाहर कॉलोनी की कार्रवाई केवल शुरुआत है। अब उन सभी स्थानों का सर्वे कराया जा रहा है, जहां बिना अनुमति के साप्ताहिक बाजार लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में ऐसे बाजारों को हटाया जाएगा, जिनसे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है या कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है।

अरावली में हो चुकी कार्रवाई नगर निगम इन दिनों अतिक्रमण हटाने के अभियान को लगातार तेज कर रहा है। मई में रात दो बजे से बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत की थी। हाल ही में सैनिक कॉलोनी के सामने गुरुग्राम मोड़ के पास अरावली क्षेत्र में बनी अवैध कॉलोनी पर तीन दिन तक बुलडोजर चलाया गया था। बापू में सरकारी जमीन से कब्जे हटाने की तैयारी चल रही है।