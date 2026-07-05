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NCR में अवैध साप्ताहिक बाजारों पर भी बुलडोजर ऐक्शन शुरू, जवाहर कॉलोनी के शनि बाजार से हुई शुरुआत

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद नगर निगम ने कल शहर की जवाहर कॉलोनी में हर सप्ताह अवैध रूप से लगने वाले शनि बाजार अतिक्रमणरोधी अभियान चलाया। इस दौरान नैन चौक से 60 फुट रोड तक बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। 

NCR में अवैध साप्ताहिक बाजारों पर भी बुलडोजर ऐक्शन शुरू, जवाहर कॉलोनी के शनि बाजार से हुई शुरुआत

फरीदाबाद शहर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के बाद अब फरीदाबाद नगर निगम ने अवैध साप्ताहिक बाजारों के खिलाफ भी बुलडोजर अभियान शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत शनिवार को जवाहर कॉलोनी से हुई, जहां छह साल से लग रहे शनि बाजार के अस्थायी ढांचों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया और बाजार नहीं लगने दिया।

निगम अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि अब शहर के अन्य अवैध साप्ताहिक बाजारों पर भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार सुबह करीब 7 बजे नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता बुलडोजर और पुलिस बल के साथ जवाहर कॉलोनी पहुंचा।

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रेहड़ियां, लकड़ी के तख्त और अस्थायी ढांचे तोड़े

नैन चौक से 60 फुट रोड तक करीब सवा किलोमीटर लंबे हिस्से में सड़क किनारे लगाए जाने वाले लकड़ी के तख्त, रेहड़ियां और अन्य अस्थायी ढांचे हटाए गए। कार्रवाई दोपहर करीब एक बजे तक चली। पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी का पुलिस बल पूरे समय मौके पर तैनात रहा। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी।

हर शनिवार को 2 घंटे लगता था बाजार

निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी स्थायी दुकान को नहीं तोड़ा गया है। केवल शनिवार बाजार लगाने के लिए हर सप्ताह लगाए जाने वाले अस्थायी कब्जे हटाए गए हैं, ताकि सड़क पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त हो सके। जवाहर कॉलोनी में हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक साप्ताहिक बाजार लगता था।

बाजार से सड़कों पर लगती थीं वाहनों की कतारें

सड़क के दोनों ओर सैकड़ों तख्त और रेहड़ियां लगने से पूरा रास्ता संकरा हो जाता था। खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से वाहनों की लंबी कतारें लगती थीं। कई बार पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैफिक जाम के कारण एंबुलेंस और अन्य जरूरी वाहनों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी। लंबे समय से बाजार हटाने की शिकायतें नगर निगम और प्रशासन तक पहुंच रही थीं।

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अवैध बाजारों से कब्जे हटेंगे

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार जवाहर कॉलोनी की कार्रवाई केवल शुरुआत है। अब उन सभी स्थानों का सर्वे कराया जा रहा है, जहां बिना अनुमति के साप्ताहिक बाजार लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में ऐसे बाजारों को हटाया जाएगा, जिनसे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है या कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है।

अरावली में हो चुकी कार्रवाई

नगर निगम इन दिनों अतिक्रमण हटाने के अभियान को लगातार तेज कर रहा है। मई में रात दो बजे से बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत की थी। हाल ही में सैनिक कॉलोनी के सामने गुरुग्राम मोड़ के पास अरावली क्षेत्र में बनी अवैध कॉलोनी पर तीन दिन तक बुलडोजर चलाया गया था। बापू में सरकारी जमीन से कब्जे हटाने की तैयारी चल रही है।

करतार दलाल, एसडीओ, नगर निगम, ''सरकारी जमीन और सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। एनआईटी क्षेत्र के कई अन्य स्थानों से भी अवैध साप्ताहिक बाजारों की शिकायतें मिली हैं। इन सभी जगहों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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