ग्रेटर नोएडा में चला बुलडोजर, खाली कराई गई 226 करोड़ रुपये की जमीन

ग्रेटर नोएडा में यमुना विकास प्राधिकरण की बड़ी बुलडोजर कार्रवाई सामने आई है। यीडा ने शुक्रवार को अपने इलाके में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला कर 226 करोड़ रुपये की जमीन को खाली कराया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाSat, 13 Sep 2025 04:26 PM
ग्रेटर नोएडा में यमुना विकास प्राधिकरण (YEIDA) की बड़ी बुलडोजर कार्रवाई सामने आई है। यीडा ने शुक्रवार को अपने इलाके में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। लोगों ने पक्के मकान बनाकर एक बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया था। टीम ने इन निर्माणों को गिराकर 226 करोड़ रुपये की जमीन को खाली कराया।

गौरतलब है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण यमुना विकास प्राधिकरण यानी यीडा तेजी से शहर में जमीन अधिग्रहण कर रहा है। इसे पहले ही अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद लोग यहां अवैध रूप से निर्माण कर रहे थे।

यमुना विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को ने जेवर बांगर और मेवाला गोपालगढ़ में 1 लाख 10 हजार वर्ग मीटर जमीन को खाली कराया, जिसकी बाजार में कीमत 226 करोड़ रुपये बताई जाती है।

अथॉरिटी के अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के कारण हर कोई जेवर इलाके में घर बनाना चाहता है। इसका फायदा उठाकर कुछ लोग यहां अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं।

उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे धोखेबाजों के बहकावे में न आएं। कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले अथॉरिटी में आकर उसकी जानकारी जरूर लें। यीडा क्षेत्र में प्लॉट बेचने के नाम पर कई लोगों के साथ ठगी के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।

इस बीच नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में यमुना प्राधिकरण में बैठक हुई। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (यापल) और नायल के अफसरों के बीच प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर चर्चा की गई। बताया जाता है कि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य सितंबर तक पूरा किया जाना है।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)