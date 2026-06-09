Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फरीदाबाद : नेहरू कॉलोनी के बाद बाजारों में चलेगा बुलडोजर, सड़कों से साफ होगा अतिक्रमण

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

नगर निगम सड़कों से अतिक्रमण साफ करने के लिए खास अभियान चलाने की तैयारी में है। अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी जमीन, सड़क और फुटपाथ पर हुए कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

फरीदाबाद : नेहरू कॉलोनी के बाद बाजारों में चलेगा बुलडोजर, सड़कों से साफ होगा अतिक्रमण

फरीदाबाद में सरकारी जमीन पर बसी नेहरू कॉलोनी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बाद अब नगर निगम की नजर बाजारों के अतिक्रमण पर है। सरकारी जमीन और सड़कों पर हुए अतिक्रमण को साफ किया जाएगा। इसके लिए जल्द अभियान चलाया जाएगा। सोमवार को नगर निगम के संयुक्त आयुक्त अनिल यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। नगर निगम ने शहर के बाजारों में फैले अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है।

संयुक्त आयुक्त अनिल यादव ने बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी जमीन, सड़क और फुटपाथ पर हुए कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया जाए। बैठक में सामने आया कि कई बाजारों में दुकानों का सामान सड़क तक फैला हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है और सफाई व्यवस्था भी बाधित हो रही है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दास्त नहीं होगी।

अधिकारियों ने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नियमित अभियान चलाया जाएगा। कार्रवाई से पहले मुनादी कराकर दुकानदारों को चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी कब्जा नहीं हटाने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। व्यापार मंडलों से भी बातचीत की जाएगी ताकि अभियान के दौरान विवाद की स्थिति न बने। निगम का मानना है कि अतिक्रमण हटने से ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी और बाजारों में सफाई व्यवस्था बेहतर होगी। इससे पहले नेहरू नगर में कार्रवाई की गई।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में तेज अंधड़ से बड़ा हादसा, क्रेन पलटने से 3 मजदूरों की मौत

खेड़ी पुल और सीकरी रजवाहे के पास भी अतिक्रमण

सिंचाई विभाग की खेड़ी पुल के पास भी गुरुग्राम नहर किनारे जमीन है। इस जमीन पर किसान मजदूर कॉलोनी और प्रेम कॉलोनी बसी हुईं हैं। किसान-मजदूर कॉलोनी में 136 मकान बने हुए हैं तो 142 प्रेम नगर में। यहां पर सिंचाई विभाग ने कब्जों को हटाने की कार्रवाई भी की थी। उपरोक्त कब्जों का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उधर, सीकरी रजवाहे पर वर्ष 1,990 से अवैध कब्जा चला आ रहा है।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में नए पुल के जरिए सेक्टर-45 से जुड़ेगी ग्रीनफील्ड कॉलोनी, ये होंगे लाभ

नेहरू कॉलोनी के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला

नेहरू कॉलोनी में हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में सोमवार शाम स्थानीय निवासियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा हाथों में मोमबत्तियां लेकर एनआईटी नंबर-एक चौक पर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वर्षों से क्षेत्र में रह रहे लोगों को बिना उचित वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा जा रहा है। परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में महिला ने लगाई फांसी; पति, प्रेमिका और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।