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गुरुग्राम में 3 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर ऐक्शन, मालिकों से तोड़फोड़ का खर्च भी वसूला जाएगा

Mar 26, 2026 08:16 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने बुलडोजर कार्रवाई की। विभाग ने 2 गांवों में अवैध रूप से पनप रही तीन कॉलोनी में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। जमीन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनसे तोड़फोड़ का खर्च भी वसूला जाएगा।

गुरुग्राम में 3 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर ऐक्शन, मालिकों से तोड़फोड़ का खर्च भी वसूला जाएगा

गुरुग्राम में नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने बुलडोजर कार्रवाई की। विभाग ने 2 गांवों में अवैध रूप से पनप रही तीन कॉलोनी में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। जमीन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनसे तोड़फोड़ का खर्च भी वसूला जाएगा।

गुरुग्राम में नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने बुधवार को गांव सिधरावली और बोहड़ाकलां में अवैध रूप से पनप रही तीन कॉलोनी में बुलडोजर चलाया। पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़फोड़ हुई। डीटीपीई अमित मधोलिया के निर्देश पर तोड़फोड़ दस्ता बुधवार सुबह गांव बोहड़ाकलां में पहुंच गया। थाना बिलासपुर से पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था।

ढाई एकड़ में अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी

बोहड़ाकलां में करीब ढाई एकड़ में अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। सात मकानों के निर्माण को लेकर डीपीसी और चारदीवारी खड़ी की गई थी। इन्हें मलबे में मिलाया गया। प्लॉट बेचने के लिए सड़क का निर्माण किया जा चुका था, जिसे उखाड़ा गया। इसके बाद तोड़फोड़ दस्ता गांव सिधरावली में पहुंच गया। इस गांव में दो कॉलोनियां काटी जा रही थी। एक कॉलोनी दो एकड़ में थी, जबकि दूसरी पांच एकड़ में थी।

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अवैध निर्माण को मलबे में मिला दिया

करीब 17 मकान और दुकान बनाने के लिए चारदीवारी और डीपीसी डाली जा चुकी थी। तोड़फोड़ दस्ते ने अवैध निर्माण को मलबे में मिला दिया। डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि इन कॉलोनियों में खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए तहसीलदार को पत्र लिख दिया है। जमीन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तोड़फोड़ का खर्च इनसे वसूला जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस तरह विकसित हो रही कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचें।

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मकान तोड़ने के दौरान छत गिरा, 2 महिलाएं घायल

वहीं, ओल्ड गुरुग्राम के रोशनपुरा इलाके में बुधवार दोपहर जर्जर मकान को तोड़ने के दौरान अचानक छत गिर गई। इसके मलबे में दबने से दो महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों में एक महिला गर्भवती बताई जा रही। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। सिटी थाना प्रभारी ने बताया कि मकान खाफी पुराना था। इसे तोड़कर नया मकान बनाया जा रहा था। पुलिस घायलों के परिजनों से संपर्क कर बयान लेने की कोशिशों में जुटी है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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