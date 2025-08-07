गुरुग्राम में गरजा बुलडोजर, 250 दुकानों में की गई तोड़फोड़; क्या थी वजह

गुरुग्राम प्रशासन ने कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण वाली 250 से ज्यादा दुकानों में तोड़फोड़ की है।

गुरुग्राम प्रशासन ने जमकर बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन ने करीब 250 दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई कर तोड़फोड़ की है। इस दौरान कई इलाकों में दुकानों के सामने किए गए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़कर हटाया गया है। यह कार्रवाई गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) और गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने की है।

इन इलाकों में हुई बुलडोजर कार्रवाई गुरुग्राम प्रशासन ने कई इलाकों में यह बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन ने कार्रवाई की शुरुआत अतुल कटारिया चौक से शुरू की, इसके बाद सीआरपीएफ चौक, सेक्टर 5 चौक और कृष्णा चौक तक कार्रवाई की गई है। इस दौरान प्रशासन ने करीब 20 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए तोड़फोड़ की है।

गुरुग्राम में बुलडोजर ऐक्शन को लेकर जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन आरएस भाठ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सड़क पर 500 मीटर के दायर में लगभग 250 दुकानों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के बाद उन्होंने तीन दिन का समय देते हुए कहा था अतिक्रमण हटा लिया जाए। कुछ दुकानदारों ने चेतावनी को गंभीरता से लिया और खुद ही अतिक्रमण हटा लिया। ऐसे में कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों ने सड़क पर 15 फीट तक अवैध रूप से रैंप बना लिये थे।