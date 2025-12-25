Hindustan Hindi News
दिल्ली के रामलीला मैदान में गरजेगा बुलडोजर, हटाया जाएगा अवैध अतिक्रमण; MCD का आदेश

दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलडोजर चलाए जाने की आशंका है। एमसीडी ने रामलीला मैदान से अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। जांच में सामने आया है कि लगभग 36,428 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हैं।

Dec 25, 2025 01:23 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
एमसीडी ने रामलीला मैदान से अवैध अतिक्रमण हटाने और अवैध कॉमर्शियल गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया है। इससे रामलीला मैदान में अवैध कब्जे पर बुलडोजर ऐक्शन का रास्ता साफ हो गया है। एक जांच और सर्वेक्षण में सामने आया है कि लगभग 36,428 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद जैसा ढांचा, बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहे हैं। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर सुनवाई हुई। इसमें वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति जमीन के मालिकाना हक के सबूत पेश नहीं कर पाए। डीडीए और राजस्व रिकॉर्ड में भी जमीन सरकारी है।

मैदान के बड़े हिस्सों पर अतिक्रमण

एमसीडी के आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई 'सेव इंडिया फाउंडेशन' की एक शिकायत के बाद हुई है। शिकायत में आरोप था कि तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान के बड़े हिस्सों पर अतिक्रमण है। धर्मार्थ गतिविधियों की आड़ में जमीन इस्तेमाल कॉमर्शियल मकसद के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं शिकायत में अवैध निर्माण को भी चिन्हित किया गया था।

अवैध कब्जे में क्या-क्या?

शिकायत में कहा गया था कि अवैध कब्जे में विशाल मस्जिद या मरकज का ढांचा, एक बारात घर और पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर हैं। एमसीडी ने जमीन एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) और डीडीए के साथ मिलकर 16 अक्टूबर को एक संयुक्त सर्वेक्षण किया था।

किया गया सर्वे

सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि लोक निर्माण विभाग की सड़क और फुटपाथ के लगभग 2,512 वर्ग फुट हिस्से पर अतिक्रमण किया गया है। यही नहीं पाया गया कि एमसीडी को लाइसेंस पर दी गई रामलीला मैदान की लगभग 36,428 वर्ग फुट जमीन पर भी अवैध कब्जा है। इस अवैध कब्जे पर बारात घर, पार्किंग स्थल और एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहे हैं।

हाईकोर्ट के आदेश पर सुनवाई

शिकायतकर्ता की ओर से दायर एक रिट याचिका से यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 नवंबर को एमसीडी को 3 महीने के भीतर अतिक्रमण और अवैध कॉमर्शियल गतिविधियों को हटाने को कहा था। अदालत के आदेश के बाद एमसीडी उपायुक्त (भूमि एवं संपदा) की अध्यक्षता में 24 नवंबर और 16 दिसंबर को सुनवाई की गई।

मस्जिद समिति की क्या दलीलें?

सुनवाई में प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों, दिल्ली वक्फ बोर्ड, एल एंड डीओ, डीडीए और राजस्व अधिकारियों का पक्ष सुना गया। सुनवाई में मस्जिद की प्रबंधन समिति ने बारात घर के होने से इनकार किया। उसने दावा किया कि परिसर के कुछ हिस्सों का उपयोग कभी-कभी शादियों के लिए किया जा रहा है। क्लिनिक एक धर्मार्थ संस्था है जो जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही है।

जमीन देने का कोई सबूत नहीं

वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 1970 के गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए जमीन को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया था। वक्फ बोर्ड ने संपत्ति स्वामित्व का दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा। हालांकि, रिकॉर्ड और दलीलों पर गौर करने के बाद एमसीडी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सरकार से वक्फ बोर्ड या प्रबंधन समिति को जमीन देने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है।

बुलडोजर ऐक्शन का रास्ता साफ

सुनवाई के दौरान डीडीए ने एमसीडी को बताया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जमीन सरकार की है। यह दिल्ली वक्फ बोर्ड या किसी अन्य निकाय को नहीं दी गई है। वहीं राजस्व अधिकारियों ने भी साफ कर दिया कि कब्जेदारों के दावे के पक्ष में रिकॉर्ड नहीं हैं। एमसीडी ने 22 दिसंबर को अपने अंतिम आदेश में कहा कि 0.195 एकड़ के पट्टे वाले क्षेत्र से परे कोई भी ढांचा अतिक्रमण के तहत आता है जिसे हटाया जाए। जमीन का उपयोग विवाह स्थल या क्लिनिक के रूप में नहीं किया जा सकता है। इस तरह बुलडोजर ऐक्शन का रास्ता साफ हो गया है।

