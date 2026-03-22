NCR में बहुत बड़ा बुलडोजर ऐक्शन, 8 नई अवैध कॉलोनियों में 29 एकड़ भूमि पर तोड़फोड़

फरीदाबाद से सटे पलवल जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने शनिवार को व्यापक तोड़फोड़ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने 29 एकड़ कृषि भूमि पर विकसित की जा रही 8 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजरों की मदद से ध्वस्त कर दिया।

फरीदाबाद से सटे पलवल जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने शनिवार को व्यापक तोड़फोड़ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने 29 एकड़ कृषि भूमि पर विकसित की जा रही 8 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजरों की मदद से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई एक साथ कई स्थानों पर की गई, जिससे अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे प्रॉपर्टी डीलरों और भू-मालिकों में हड़कंप मच गया।

विभाग की टीम ने बुलडोजरों के जरिये निर्माणाधीन ढांचों, सड़कों और अन्य सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, ताकि दोबारा अवैध कब्जा या निर्माण न हो सके। मौके पर लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा-बुझाकर शांत कर दिया।

लोगों ने नोटिस को अनदेखा किया डीटीपी विभाग को कई दिनों से शहर के अलग-अलग इलाकों में अवैध कॉलोनियां बसने की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर जांच करवा कर लोगों को नोटिस जारी किए गए और लोगों से स्वंय अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा गया, लेकिन लोगों ने नोटिस को अनदेखा कर दिया। शनिवार को तोड़फोड़ के लिए टीम गठित की गई। तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में डीटीपी अनिल मलिक स्वयं मौजूद रहे। उनके साथ विभाग का फील्ड स्टाफ और भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, जिससे पूरे अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रही।

कहां-कहां चले बुलडोजर अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई पहले से चिन्हित उन क्षेत्रों में की गई थी, जहां बिना किसी अनुमति के कृषि भूमि पर कॉलोनियां काटकर प्लॉट बेचे जा रहे थे। डीटीपी विभाग की टीम ने पंचवटी रोड और धौलागढ़ इलाके में करीब साढ़े नौ एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक कार्रवाई की गई, जहां करीब 20 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी।

गांव पृथला में तीन, जैंदापुर-मैदोला में एक और हरफली में दो कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। तोड़फोड़ के दौरान टीम ने 55 से 60 डीपीसी, एक निर्माणाधीन मकान, दो प्रॉपर्टी डीलरों के अस्थायी कार्यालय और लगभग तीन हजार मीटर लंबी सड़कों को उखाड़ दिया। कई जगहों पर बिजली के खंभे भी लगाए गए थे, जिन्हें हटाकर अवैध कनेक्शन समाप्त किए गए। विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि इन कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की बुनियादी संरचना शेष न रहे, ताकि दोबारा वहां निर्माण शुरू न हो सके।

कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों और प्लॉट धारकों ने विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी के कारण स्थिति नियंत्रण में रही। प्रशासन ने पहले ही संभावित विरोध को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए थे। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।