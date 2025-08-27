नोएडा में गरजा बुलडोजर, 35 से अधिक आलीशान फार्म हाउस ध्वस्त; कई विभागों का एक साथ ऐक्शन

नोएडा में कई विभागों ने एक साथ मिलकर बुलडोजर ऐक्शन लिया। इस कार्रवाई में कई फार्म हाउस ध्वस्त किए गए। इस दौरान टीम को फार्म हाउस वालों का विरोध भी झेलना पड़ा। जिन फार्म हाउस पर कार्रवाई की गई वह काफी आलीशान बने हुए थे। उनमें स्वीमिंग पुल से लेकर कई सुविधाएं थीं।

नोएडा में मंगलवार को कई विभागों ने एक साथ मिलकर यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस दौरान सेक्टर-151 और 155 में बने 35 से अधिक फार्म हाउस ध्वस्त किए। अधिकारियों का दावा है कि इस कार्रवाई से करीब एक किलोमीटर यमुना नदी की धारा को अवरोधमुक्त किया गया है।

इस दौरान प्राधिकरण की टीम को फार्म हाउस वालों का विरोध भी झेलना पड़ा। यह कार्रवाई सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण ने मिलकर की है। जिन फार्म हाउस पर कार्रवाई की गई वह काफी आलीशान बने हुए थे। उनमें स्वीमिंग पुल से लेकर कई सुविधाएं थीं।

अधिकारियों ने बताया कि यह सेक्टर-151 के कोंडली बांगर और 155 के बादौली खादर के पास पास बह रही यमुना नदी के डूब क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे थे। इससे नदी की धारा प्रवाहित हो रही थी।

डीएम के आदेश के बाद कार्रवाई यह कार्रवाई छह दिन पहले डीएम के एक सख्त आदेश के बाद की गई है। डीएम मेधा रूपम ने 20 अगस्त 2025 को नदियों के किनारे हो रहे अवैध निर्माण को रोकने को लेकर जारी किया था। आदेश जारी करने के साथ ही डीएम ने निर्माण को ध्वस्त करने के लिए समिति गठित की थी। अब तहसील दादरी क्षेत्र में हर महीने के प्रत्येक मंगलवार को कार्रवाई की जाएगी। सदर तहसील क्षेत्र में हर बुधवार और जेवर क्षेत्र में हर गुरुवार कार्रवाई की जाएगी। यमुना के डूब क्षेत्र में फार्म हाउस के खिलाफ काफी समय बाद कार्रवाई की है। पिछले साल ही यहां पर कुछ फार्म हाउस प्राधिकरण ने ध्वस्त किए थे।