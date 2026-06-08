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नोएडा और ग्रेनो में पुलिस का भूमाफियाओं पर ऐक्शन, खाली कराई 5,903 करोड़ की जमीन

Krishna Bihari Singh वार्ता, नोएडा
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गौतमबुद्धनगर पुलिस ने भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा, सेंट्रल और ग्रेटर नोएडा जोन में करोड़ों की जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

नोएडा और ग्रेनो में पुलिस का भूमाफियाओं पर ऐक्शन, खाली कराई 5,903 करोड़ की जमीन

गौतमबुद्धनगर पुलिस ने भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा जोन में करीब 13.25 लाख वर्ग गज सरकारी और विभिन्न प्राधिकरणों की जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 5,903 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इन बुलडोजर कार्रवाइयों को 2025 से 2026 की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसे ऐक्शन जारी रहेंगे।

गौतमबुद्धनगर पुलिस ने सोमवार को एक विज्ञप्ति साझा करते हुए उक्त जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि उसकी ओर से सरकारी भूमि के साथ प्राधिकरणों की जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसमें भू-माफियाओं की ओर से कब्जाई जमीनों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और 5,903 करोड़ रुपये की 13.25 लाख वर्ग गज भूमि को खाली कराया गया।

पुलिस आयुक्त के निर्देशन में फोर्स की मौजूदगी में नोएडा जोन, सेंट्रल नोएडा जोन और ग्रेटर नोएडा जोन में कुल 13,25,960 वर्ग गज जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया। इसकी अनुमानित बाजार कीमत 5,903 करोड़ 95 लाख 50 हजार रुपये है।

परियोजनाओं के लिए मिल सकेगी जमीन

यह अभियान सरकारी और प्राधिकरण की बहुमूल्य भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने, भू-माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की इस व्यापक कार्रवाई से विकास परियोजनाओं के लिए जमीन पुनः उपलब्ध हो सकी है। इससे कानून-व्यवस्था को मजबूती मिली है।

5009 करोड़ 68 लाख की जमीन खाली कराई गई

अब तक नोएडा जोन में पुलिस फोर्स की मदद से 15,000 वर्ग गज जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इसकी अनुमानित कीमत 58 करोड़ रुपये है। सेंट्रल नोएडा जोन में सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 8,89,127 वर्ग गज भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। इस भूमि की अनुमानित कीमत 5009 करोड़ 68 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है।

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भू-माफियाओं पर लगातार हो रही कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि ग्रेटर नोएडा जोन में 4,21,833 वर्ग गज जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। इसकी अनुमानित कीमत 836 करोड़ 27 लाख रुपये है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में केस दर्ज किए गए हैं।। पुलिस भू-माफियाओं के खिलाफ लगातार कड़ी से कड़ी कानूनी कर रही है।

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आगे भी अवैध कब्जों पर जारी रहेगा ऐक्शन

पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त की अगुवाई में चलाया जा रहा यह अभियान सरकारी और प्राधिकरणों की जमीन को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। कमिश्नरेट ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी अवैध कब्जों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस और प्रशासन किसी भी प्रकार के अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं करेगा।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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