सुबह-सुबह ही बुलडोजर ऐक्शन, गुरुग्राम व्यापार केंद्र बाजार में अतिक्रमण पर 20 दुकानें सील

गुरुग्राम में आज सुबह एक बार फिर बुलडोजर ऐक्शन देखने को मिला। गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने शुक्रवार सुबह सुशांत लोक-1 स्थित व्यापार केंद्र बाजार में बुलडोजर चलाया। दुकानों के खुलने से पहले ही इस बाजार को अतिक्रमणमुक्त कर दिया गया।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। दीपक आहूजाFri, 29 Aug 2025 09:52 AM
गुरुग्राम में आज सुबह एक बार फिर बुलडोजर ऐक्शन देखने को मिला। गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने शुक्रवार सुबह सुशांत लोक-1 स्थित व्यापार केंद्र बाजार में बुलडोजर चलाया। दुकानों के खुलने से पहले ही इस बाजार को अतिक्रमणमुक्त कर दिया गया। अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर 20 दुकानों को सील किया गया है।

डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में सुबह 6 बजे तोड़फोड़ दस्ता सुशांत लोक-1 स्थित व्यापार केंद्र बाजार में पहुंच गया। 22 दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने अवैध रूप से लोहे की सीढ़ियां लगाई हुई थीं। इस वजह से लोगों को आवागमन में और वाहन पार्किंग परेशानी हो रही थी। बुलडोजर से इन सीढ़ियों को तोड़ा गया। वीटा और सफल बूथ के दुकानदारों ने दुकान से अधिक सामान गैलेरी में रखा हुआ था। इसे हटाया गया। इन दुकानदारों के गैलेरी में रखे फ्रीज बुलडोजर से तोड़ दिए।

अवैध रूप से लगे पान, चाय, मोबाइल क्योस्क को तोड़ा गया। काउंटर और कुर्सियां भी बुलडोजर से तोड़ दी गईं। इस दौरान पहली मंजिल पर निर्मित 20 दुकानों को सील किया गया। आरोप है कि इन दुकानदारों ने अतिक्रमण करने के साथ-साथ दुकानों में अवैध निर्माण करके कॉमन एरिया पर कब्जा कर लिया है। बेसमेंट में चल रही एक किताबों की दुकान को सील किया गया।

पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। इस बाजार की अधिकांश दुकान सुबह 10 बजे के बाद खुलती हैं।

ग्रीन बेल्ट में अवैध तरीके से खुली दुकानें ध्वस्त

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने गुरुवार को तीन मुख्य सड़कों के किनारे हरित क्षेत्र में अवैध तरीके से बनीं दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़फोड़ हुई। किसी तरह का विरोध इस दौरान नहीं हुआ। जीएमडीए के डीटीपी आरएस बाठ की निगरानी में यह तोड़फोड़ हुई। द्वारका एक्सप्रेसवे से आईएमटी मानेसर तक मुख्य सड़क का निर्माण करीब 49 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इस रोड पर सर्विस रोड और साइकिल ट्रैक तैयार किए जाने हैं। ऐसे में इस रोड के कुछ हिस्से को अतिक्रमणमुक्त करवाया गया। सेक्टर-90 और 93 की मुख्य सड़क के गोल चक्कर के आसपास अवैध रूप से रेहड़ियां लगी हुई थी। इस वजह से यातायात जाम लगता था। सड़क हादसा होने का डर लगा रहता था। लोगों की शिकायत भी इस सिलसिले में जीएमडीए के पास पहुंच रही थी। जीएमडीए ने इन रेहड़ियों को बुलडोजर से तोड़ दिया। रेहड़ी लगाने वालों को चेतावनी दी कि यदि दोबारा रेहड़ी लगाई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

दो कॉलोनियों में भी तोड़फोड़ : अवैध रूप से गांव दरबारीपुर और फाजिलपुर झाड़सा में पनप रही दो कॉलोनियों पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने मंगलवार को बुलडोजर चलाया। पुलिस बल की मौजूदगी में चले इस अभियान के तहत किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में सबसे पहले तोड़फोड़ दस्ता गांव दरबारीपुर में पहुंच गया। इस गांव में करीब साढ़े तीन एकड़ में अवैध रूप से एक कॉलोनी विकसित हो रही थी। इस कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान को मलबे में मिलाया। आठ मकान बनाने के लिए की गई डीपीसी को भी तोड़ा गया।

निगम ने जर्जर घोषित किए तीन मकान ध्वस्त किए

गुरुग्राम नगर निगम ने भी खतरनाक और जर्जर इमारतों और मकानों को गिराने का अभियान शुरू कर दिया है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग की शिकायत के बाद निगम ने बुधवार को बादशाहपुर क्षेत्र में तीन ऐसे मकानों को ध्वस्त कर दिया था। बता दें कि नगर निगम ने दो साल पहले याशी कंसलटेंसी एजेंसी से शहर में खतरनाक भवनों का सर्वे करवाया था। सर्वे में 183 खतरनाक इमारतों की पहचान की गई थी, जिनके गिरने की संभावना थी और आमजन के जीवन को इनसे खतरा था। इसमें से 124 इमारतों के मालिकों ने खुद तोड़ लिया या फिर उन्हें सुरक्षित कर लिया। इनमें से 59 खतरनाक इमारतें बची हुई है। इसको लेकर हरियाणा मानवाधिकार आयोग में मामला लंबित चल रहा है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग की शिकायत के बाद निगम ने इन खतरनाक भवनों को तोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार देर शाम को बादशाहपुर के बड़ा बाजार और कादरपुर रोड के पास की तीन जर्जर मकानों को तोड़ा गया।