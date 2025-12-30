गुरुग्राम में 61 दुकानों पर बुलडोजर ऐक्शन, दुकानदारों ने अन्याय बताया, HSVP ने एक न सुनी
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने सोमवार को भारी विरोध के बीच सेक्टर-33 स्थित मार्बल मार्केट की 61 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि यह दुकान अवैध रूप से बनाई गई थी। इनके निर्माण को लेकर व्यापारियों ने नक्शे मंजूर नहीं करवाए थे। कब्जा प्रमाणपत्र नहीं लिया था। वहीं, इस कार्रवाई को व्यापारियों ने अन्याय करना बताया।
दोपहर 12 बजे एचएसवीपी के एसडीओ सर्वे ज्ञानचंद सैनी के नेतृत्व में तोड़फोड़ दस्ता तीन बुलडोजर लेकर मार्बल मार्केट में पहुंच गया। थाना सदर के प्रभारी निरीक्षक बलराज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। यह देखकर व्यापारियों ने तोड़फोड़ के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।
दो दिन की मोहलत मांगी
इसी दौरान मार्बल व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल एचएसवीपी प्रशासक वैशाली सिंह के पास मिलने पहुंच गया। व्यापारियों ने प्रशासक को आश्वासन दिया कि वे दुकानों को खाली करने के लिए तैयार है। उन्हें दो दिन की मोहलत दी जाए। प्रशासक ने एसडीओ सर्वे को आदेश जारी किए कि वे इन दुकानों को खाली करवाएं। जो व्यापारी, दुकान को खाली नहीं कर रहा है तो उसे तोड़ दिया जाए।
दोबारा पहुंचे और चला दिया बुलडोजर
दुकानों को खाली करने की चेतावनी देकर तोड़फोड़ दस्ता लौट गया। इस बीच एचएसवीपी प्रशासक को पता चला कि कुछ व्यापारियों ने तोड़फोड़ पर स्टे लेने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इस मामले में सुनवाई मंगलवार को निर्धारित है। एचएसवीपी के आदेश पर दोपहर बाद संपदा अधिकारी अनुपमा मलिक, एसडीओ ज्ञानचंद सैनी बुलडोजर लेकर मौके पर दोबारा पहुंच गए। व्यापारियों के विरोध के बीच दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने विरोध कर रहे व्यपारियों को गिरफ्तार करने की धमकी देकर भगा दिया।
व्यापारी बोले, एचएसवीपी ने जमीन का कब्जा दिया था
मार्बल मार्केट एसोसिएशन प्रधान केपीएस चौहान का कहना है कि एमजी रोड पर सिकंदरपुर में मार्बल मार्केट थी। 15 साल पहले व्यापारियों को एमजी रोड से सेक्टर-33 में स्थानांतरित किया था। एचएसवीपी ने जमीन का कब्जा दिया था। आवंटन पत्र जारी किया था। मार्बल व्यापारी मुकेश शर्मा के मुताबिक जिस मार्केट को स्थानांतरित किया जा रहा है, वहां गंदगी के ढेर लगे हैं।
व्यापारियों को 100 मीटर दूर जमीन
व्यापारियों के मुताबिक एचएसवीपी की तरफ से मार्बल व्यापारियों को 100 मीटर दूर साढ़े सात एकड़ जमीन दी जा रही है। इस जमीन पर उन्हें अस्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा रहा है। मौजूदा समय में जमीन उबड़-खाबड़ है। पार्किंग नहीं है। एचएसवीपी ने पार्किंग निर्माण को लेकर करीब तीन करोड़ रुपये का टेंडर लगाया है। इसके तहत विकास कार्य में तीन महीने का समय लगेगा।
इसलिए तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई
एचएसवीपी के एसडीओ (सर्वे) ज्ञानचंद सैनी ने कहा कि मार्बल व्यापारियों ने न तो दुकानों का नक्शा मंजूर करवाया था और न ही कब्जा प्रमाणपत्र लिया है। कुछ मार्बल व्यापारियों के पास तो कब्जा तक नहीं है। पिछले छह महीने से दुकानदारों को दुकान खाली करने के लिए बोला जा रहा था। इसलिए तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।