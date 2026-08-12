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गुरुग्राम में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त; क्या थी वजह

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है।  प्रशासन ने अवैध रूप से कब्जा की गई करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जामुक्त करवाया है। इसकी वजह भी सामने आई है।

गुरुग्राम में करोड़ों की जमीन कब्जामुक्त
गुरुग्राम में करोड़ों की जमीन कब्जामुक्त

गुरुग्राम नगर निगम द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को गांव कादरपुर में बड़ी कार्रवाई की गई। संयुक्त आयुक्त रविंद्र मलिक के नेतृत्व में नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चलाया। इस दौरान करोड़ों की कीमत की जमीन को कब्जामुक्त करवाया गया है। प्रशासन ने इस बुलडोजर ऐक्शन की वजह भी बताई है।

प्रशासन के ऐक्शन से मचा हड़कंप

कार्रवाई के दौरान नगर निगम के सहायक अभियंता आशीष हुड्डा की टीम ने मोर्चा संभालते हुए अनाधिकृत निर्माणों और अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से देखते ही देखते कई अवैध ढांचों को गिराकर नगर निगम की बेशकीमती जमीन को सुरक्षित और पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया।

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प्रशासन ने चेतावनी भी दी

मौके पर मौजूद संयुक्त आयुक्त रविंद्र मलिक ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम की जमीन जनता की अमानत है और इसे हर हाल में सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी ने दोबारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

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प्रशासन ने बताई बुलडोजर ऐक्शन की वजह

सहायक अभियंता आशीष हुड्डा ने बताया कि क्षेत्र में कई दिनों से अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह ठोस कदम उठाया गया है। कब्जा मुक्त कराई गई भूमि की तारबंदी कराई जाएगी ताकि भविष्य में दोबारा कब्जा न हो सके। नगर निगम गुरुग्राम की यह कार्रवाई शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। निगम अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में गुरुग्राम के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का सख्त अभियान जारी रहेगा।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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