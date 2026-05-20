गुरुग्राम में फिर बुलडोजर ऐक्शन, सरस्वती कुंज में 2 दिन में 850 अधिक झुग्गियां गिराईं

गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर-53 स्थित सरस्वती कुंज कॉलोनी में बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। बीते दो दिन के अंदर यहां नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 850 से अधिक झुग्गियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।

गुरुग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर-53 स्थित सरस्वती कुंज कॉलोनी में मंगलवार को दूसरे दिन भी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 670 झुग्गियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई तोड़फोड़ के दौरान किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। एक दिन पहले सोमवार को भी यहां 200 से अधिक झुग्गियों को तोड़ा गया था।

5 घंटे तक चली तोड़फोड़ सुबह 11 बजे डीटीपीई कार्यालय से तोड़फोड़ दस्ता इस कॉलोनी में पहुंच गया। झुग्गियों से सामान निकालने के लिए एक घंटे की मोहलत दी गई। पिछले एक सप्ताह से मुनादी करवाकर झुग्गियों को खाली करने की चेतावनी दी जा रही थी। झुग्गियों के खाली होने के बाद डीटीपीई अमित मधोलिया के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। करीब पांच घंटे तक तोड़फोड़ हुई। इस दौरान करीब 670 झुग्गियों को मलबे में मिलाया गया। यह झुग्गियों करीब सवा चार एकड़ जमीन पर अवैध रूप से डाली हुई थीं।

एक दिन पहले दो सौ झुग्गियों पर चले थे बुलडोजर बता दें कि सोमवार को इस कॉलोनी में दो सौ से अधिक झुग्गियों पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया था। करीब ढाई एकड़ में अवैध रूप से इन झुग्गियों को डाला गया था। खाटू श्याम मंदिर के पास यह झुग्गियां डाली गई थीं। मधोलिया के मुताबिक इस कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कॉलोनी को पूरी तरह अतिक्रमणमुक्त किया जाएगा। साथ ही निर्माणाधीन अवैध मकानों को भी तोड़ा जाएगा।

बताया जा रहा है कि इन अवैध झुग्गियों से कुछ भूमाफिया दो से ढाई हजार रुपये तक महीना प्रति झुग्गी किराया वसूल रहे थे। डीटीपीई अमित मधोलिया ने चेतावनी दी कि फिर से अतिक्रमण किया तो कार्रवाई होगी।