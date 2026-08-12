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गुरुग्राम में 15 KM तक गरजे बुलडोजर, 650 से ज्यादा अवैध निर्माण ढहाए गए

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में मंगलवार को जीएमडीए का बुलडोजर जमकर गरजा। करीब 15 किलोमीटर के दायरो में अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई में 12 टीमें और 14 जेसीबी लगी हुई थीं। सार्वजनिक राइट ऑफ वे और ग्रीन बेल्ट को खाली कराने के लिए चलाई गई यह मुहिम चलाई गई।

गुरुग्राम में बुलडोजर ऐक्शन।
गुरुग्राम में बुलडोजर ऐक्शन।

गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) ने मंगलवार को अतुल कटारिया चौक से शीतला माता रोड तक लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में तोड़फोड़ अभियान चलाया। इस दौरान 650 से अधिक अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के चार अगस्त के उस आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई, जिसमें शहर की सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक जगहों से सभी प्रकार के अवैध कब्जे तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए थे।

12 फील्ड टीमें और 14 जेसीबी

सार्वजनिक राइट ऑफ वे और ग्रीन बेल्ट को खाली कराने के लिए चलाई गई इस मुहिम में 36 अधिकारियों और 14 जेसीबी मशीनों से लैस 12 फील्ड टीमों ने अलग-अलग इलाकों में एक साथ कार्रवाई की। शाम तक टीमों ने दुकानों के आगे बढ़ाकर बनाए गए लगभग 425 अवैध शेड और सड़क पर बनाए गए 225 ऊंचे रैंप ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा सड़कों पर अनधिकृत रूप से लगाई गईं 50 रेहड़ी-पटरियों को भी हटा दिया गया।

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इन सेक्टरों और प्रमुख मार्गों पर चला अभियान

जीएमडीए के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (एनफोर्समेंट) आरएस भाठ ने बताया कि कार्रवाई के तहत सेक्टर 7, 9, 9ए, रेलवे रोड तथा अतुल कटारिया चौक से रेज़ांगला चौक तक के रास्तों को कवर किया गया। सेक्टर-7 और 9 में दुकानों के अवैध विस्तार को पूरी तरह बंद करा दिया गया, वहीं सेक्टर 90, 93, 81 और 86 में बनी कई अवैध बाउंड्री वॉल भी गिरा दी गईं। शीतला माता रोड पर दुकानदारों ने अपने शेड को 10 से 15 फीट तक आगे बढ़ा रखा था।

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दोबारा कब्जा रोकने के लिए निगरानी होगी

कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर दुकानदारों ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख और आम जनता को होने वाली परेशानियों का हवाला देने पर स्थिति शांत हो गई। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने कहा कि सार्वजनिक रास्ते और फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बहाल करना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाली कराए गए स्थानों पर नियमित निगरानी रखी जाए ।

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अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला

उधर, रेवाड़ी में जिला नगर योजनाकार द्वारा मंगलवार को गांव कोनसीवास में अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ की गई। यहां लगभग 4 एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में 3 डीपीसी, 4 परिकास्ट चारदीवारी, 1 निर्माण व कच्चे रोड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से नियुक्त डयूटी मैजिस्ट्रेट की देखरेख में भारी पुलिस प्रशासन की सहायता से कार्यवाही अमल में लाई गई। जिला नगर योजनाकार नरेन्द्र नैन ने आमजन से अनुरोध किया है कि नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करे तथा प्लाट खरीदने से पहले इस कार्यालय से उस कालोनी की वैधता बारे सुनिश्चित करें।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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