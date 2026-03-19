गुरुग्राम के कीर्ति नगर में बुलडोजर ऐक्शन, भारी विरोध के बीच HSVP ने की कार्रवाई
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भारी विरोध के बीच गुरुग्राम के कीर्ति नगर सेक्टर-15 के पार्ट एक में एक मकान को मलबे में मिला दिया। दो बुलडोजर की मदद से करीब 600 वर्ग गज में निर्मित इस मकान में तोड़फोड़ की गई। कई सालों से एचएसवीपी की अधिग्रहित जमीन पर कब्जा था।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने भारी विरोध के बीच गुरुग्राम के कीर्ति नगर सेक्टर-15 के पार्ट एक में एक मकान को मलबे में मिला दिया। दो बुलडोजर की मदद से करीब 600 वर्ग गज में निर्मित इस मकान में तोड़फोड़ की गई। कई सालों से एचएसवीपी की अधिग्रहित जमीन पर कब्जा था।
दोपहर साढ़े 12 बजे एचएसवीपी का तोड़फोड़ दस्ता उपमंडल अभियंता अजमेर सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंच गया। इस दौरान ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रूप में उपमंडल अभियंता नरेश राणा मौजूद रहे। भारी पुलिस बल और बुलडोजर के पहुंचने के बाद इस मकान में रह रहे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया।
मकान में 10 कमरों का निर्माण किया हुआ था। एक महिला और उसके बेटे ने जमकर विरोध किया। पुलिस कर्मियों के आगे आकर इन्हें खदेड़ा। इसके बाद तोड़फोड़ शुरू हुई। करीब एक घंटे के अंदर यह मकान मलबे में मिला दिया। एचएसवीपी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोबारा अवैध निर्माण किया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
एचएसवीपी के उपमंडल अभियंता अजमेर सिंह ने बताया कि कीर्ति नगर कॉलोनी के साथ लगती यह जमीन सेक्टर-15 के पार्ट एक के लिए अधिग्रहित की गई थी। इसके ऊपर अवैध रूप से मकान का निर्माण किया था। सालों से इस मकान में लोग रहे थे।
उन्होंने बताया कि अब मकान को खाली करवाकर उसे मलबे में मिला दिया है। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता ललित हंस के अलावा संजीव यादव, गुरदीप पटवारी, अजीत सहरावत, दयानंद प्रधान, बलविंद्र, वीरेंद्र आदि मौजूद रहे।
फरीदाबाद में डीटीपी इंफोर्समेंट का बुलडोजर ऐक्शन
डीटीपी इंफोर्समेंट ने फरीदाबाद के गांव गौंछी और सरूरपुर क्षेत्र में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों के खिलाफ बुधवार को तोड़फोड़ अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान टीम ने 4 पक्के निर्माण, 27 डीपीसी, 4 बाउंड्री वॉल और कच्ची सड़कों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, इन क्षेत्रों में बिना अनुमति प्लॉटिंग कर अवैध निर्माण किए जा रहे थे। पहले लोगों को नोटिस देकर स्वयं कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनदेखी करने पर कार्रवाई की गई।
डीटीपी अधिकारी यजन चौधरी के नेतृत्व में टीम ने करीब 4 और 6 एकड़ में विकसित हो रही दो कॉलोनियों में जेसीबी से निर्माण ढहा दिए। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताया, लेकिन पुलिस ने स्थिति संभाल ली। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें और जमीन खरीदने से पहले विभाग से जांच जरूर कर लें।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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