गुरुग्राम में बुलडोजर ऐक्शन, 2 गांवो में पनप रहीं अवैध कॉलोनियां ध्वस्त
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने गुरुग्राम के दो गांवों में अवैध रूप से पनप रही दो कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। विभाग ने लोगों से अपील की कि अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों में जमापूंजी नहीं लगाएं। ये कॉलोनियां कभी भी तोड़ी जा सकती हैं।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने गुरुग्राम के दो गांवों में अवैध रूप से पनप रही दो कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। विभाग ने लोगों से अपील की कि अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों में अपनी जिंदगी की जमापूंजी नहीं लगाएं। ये कॉलोनियां कभी भी तोड़ी जा सकती हैं।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने मंगलवार को गुरुग्राम-सोहना हाईवे स्थित गांव भोंडसी और गांव रिठौज में अवैध रूप से पनप रही दो कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान चलाया गया। इस दौरान किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया।
डीटीपीई अमित मधोलिया के निर्देश पर एक तोड़फोड़ दस्ता सुबह साढ़े 11 बजे गांव भोंडसी में पहुंच गया। इस गांव में करीब दो एकड़ में अवैध रूप से एक नई कॉलोनियां काटी जा रही थी। आठ मकानों के निर्माण को लेकर डीपीसी और चारदीवारी डाली गई थी।
तोड़फोड़ दस्ते ने इन अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर मलबे में मिला दिया। इसके बाद अवैध रूप से निर्मित सड़कों को उखाड़ दिया। इसके बाद तोड़फोड़ दस्ता गांव रिठौज में पहुंच गया। इस गांव में करीब डेढ़ एकड़ में कॉलोनी काटी जा रही थी।
लोगों से सावधानी बरतने की अपील
पांच मकानों के निर्माण को लेकर बनाई गई डीपीसी और चारदीवारी को उखाड़ दिया। दोनों गांवों में तोड़फोड़ के दौरान किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। डीटीपीई अमित मधोलिया ने लोगों से अपील की कि अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों में अपनी जिंदगी की जमापूंजी नहीं लगाएं। ये कॉलोनियां कभी भी तोड़ी जा सकती हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
सड़कों पर लगे गेट बुलडोजर से गिराए
गुरुग्राम के सेक्टर-10ए की अंदरुनी सड़कों पर बिना मंजूरी लगे लोहे के छह गेटों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के तोड़फोड़ दस्ते ने मंगलवार को बुलडोजर से तोड़ दिया। लोगों को चेतावनी दी कि गेट लगाकर दोबारा सड़क बंद करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एचएसवीपी के उपमंडल अधिकारी ने बताया कि सड़कों पर बिना मंजूरी गेट लगाया हुआ था। इन गेटों को 24 घंटे बंद रखा जाता था। इस वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी होती थी। आपात स्थिति में एंबुलेंस पहुंचने में यह गेट अड़चन पैदा कर सकते थे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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