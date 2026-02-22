Hindustan Hindi News
गुरुग्राम में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन; अपराधियों के कब्जे से खाली कराई सरकारी जमीन

Feb 22, 2026 11:55 am ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरस्वती कुंज में सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों को बुलडोजर से ढहा दिया। ये अपराधी अवैध झुग्गियों के किराए से आपराधिक गतिविधियां चलाते थे। 

गुरुग्राम प्रशासन ने अपराधियों और भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सरस्वती कुंज में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर हटा दिया है। कुछ अपराधियों ने सरकारी जमीन पर अवैध झुग्गियां बनाकर उन्हें किराए पर दिया था। आरोपी किराए की कमाई का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए कर रहे थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अपराध से कमाई संपत्तियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी।

अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, शनिवार को पुलिस और प्रशासन ने इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई दो कुख्यात अपराधियों साहिल उर्फ चुन्नू और अंशुल उर्फ मुन्नू के खिलाफ की गई। बताया जाता है कि इन आरोपियों ने सरस्वती कुंज इलाके में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से झुग्गियां बनाकर कब्जा कर रखा था।

चलाई जा रही थीं आपराधिक गतिविधियां

बताया गया कि इन झुग्गियों को किराए पर देकर आरोपी अवैध कमाई कर रहे थे। यही नहीं आरोप यह भी हैं कि आरोपी किराए से मिले पैसों से अपनी आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहे थे। पुलिस को आरोपियों की पूरी करतूत के बारे में लगातार जानकारियां मिल रही थी। इसके बाद प्रशासन के आला अधिकारियों ने मिलकर आरोपियों के खिलाफ ऐक्शन की रणनीति बनाई जिसके बाद उक्त बुलडोजर ऐक्शन सामने आया है।

बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा दस्ता

शनिवार सुबह सेक्टर-53 थाना पुलिस, डीटीपी टीम और एचएसवीपी अधिकारियों का संयुक्त दस्ता बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर जमीन को मुक्त कराया गया।

आगे भी ऐसी संपत्तियां की जाएंगी ध्वस्त

गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों ने साफ किया है कि अपराध से अर्जित संपत्ति को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे अपराधियों की पहचान कर उनकी अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर ध्वस्त किया जाएगा, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे और भू-माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके।

बदमाशों पर कई केस दर्ज

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, साहिल पर चोरी, घर में घुसकर चोरी और सेंधमारी के 14 मामले दर्ज हैं, जबकि अंशुल पर चोरी और मारपीट के सात आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों आरोपी कई बार जेल जा चुके हैं और अपराध की कमाई से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

