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गुरुग्राम के DLF-3 में बुलडोजर ऐक्शन; अवैध निर्माण ध्वस्त, गेस्ट हाउस सील

By Krishna Bihari Singh
हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-3 में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर तगड़ा बुलडोजर ऐक्शन सामने आया है। डीटीपीई अमित मधोलिया की अगुवाई में नियमों का उल्लंघन करने वाले एक गेस्ट हाउस को भी सील किया गया।

Bulldozer action in Gurugram
गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-3 में मोलसरी एवेन्यू रोड और वी ब्लॉक में बुलडोजर चला।

गुरुग्राम के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने सोमवार को विरोध के बीच डीएलएफ फेज-तीन में मोलसरी एवेन्यू रोड और वी ब्लॉक में बुलडोजर चलाया। इस दौरान एक गेस्ट हाउस को सील किया। दोपहर करीब डेढ़ बजे डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में तोड़फोड़ और सीलिंग दस्ता डीएलएफ मोलसरी एवेन्यू रोड पर पहुंच गया। इस रोड पर सबसे पहले तोड़फोड़ दस्ता एक गेस्ट हाउस पर पहुंचा। गेस्ट हाउस संचालक ने डीटीपीई को दस्तावेज दिखाए कि उन्होंने गेस्ट हाउस निर्माण के लिए सीएलयू लिया हुआ है।

डीटीपीई के आदेश पर चला बुलडोजर

डीटीपीई ने मौके का निरीक्षण करने के दौरान पाया कि इस गेस्ट हाउस में मंजूर नक्शे का जमकर उल्लंघन हुआ है। स्टिल्ट पार्किंग में अवैध रूप से चार कमरे बनाए हुए थे। बेसमेंट में छह और छत पर अवैध रूप से दो कमरों का निर्माण किया हुआ था। मंजूर नक्शे में प्रत्येक मंजिल पर छह कमरों का निर्माण होना था, लेकिन आठ कमरे बनाए हुए थे। डीटीपीई के आदेश पर बुलडोजर इस इमारत में घुस गया।

गेस्ट हाउस सील

स्टिल्ट पार्किंग में अवैध रूप से बने चारों कमरों को तोड़ दिया। इस गेस्ट हाउस के करीब 30 कमरों में मेहमान रुके हुए थे। डीटीपीई ने इस गेस्ट हाउस को खाली करवाकर सील कर दिया। डीटीपीई एक ऐसे प्लॉट पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए, जहां अवैध रूप से रेस्तरां, जूस की दुकान और प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय चलाया जा रहा था। डीटीपीई ने इसे खाली करने के लिए 20 मिनट का समय दिया।

रेस्तरां, दुकान और प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस तोड़ा

इसके बाद बुलडोजर से रेस्तरां, जूस की दुकान और प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय को तोड़ दिया। निरीक्षण के दौरान डीटीपीई ने पाया कि तीन मकानों के आगे सड़क की जमीन पर अवैध रूप से गार्ड रूम बनाए हुए थे। इन्हें बुलडोजर ने मलबे में मिला दिया। तोड़फोड़ की कार्रवाई देखकर एक मकान मालिक ने बाहर रखे गार्ड रूम को घर के अंदर कर लिया। डीटीपीई ने घर के अंदर से इस गार्ड रूम को बाहर निकलवाया।

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जारी रहेगा ऐक्शन

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया ने मकानों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सीलिंग और तोड़फोड़ अभियान जारी रहेगा। स्टिल्ट पार्किंग में अवैध कमरों से कार बाहर सड़क पर खड़ी होती हैं।

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दस इमारतों पर मिला स्टे

डीटीपीई अमित मधोलिया मोलसरी एवेन्यू रोड की 10 इमारतों पर बुलडोजर लेकर पहुंचें, लेकिन मकान मालिकों ने उन्हें स्टे दिखाया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में इन मकानों को लेकर सुनवाई 24 अगस्त निर्धारित है, जिसमें डीटीपीई की तरफ से अब जवाब दाखिल किया जाएगा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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