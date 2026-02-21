Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गुरुग्राम से फरीदाबाद तक चला पीला पंजा, कई और अवैध कॉलोनियां हुईं ध्वस्त

Feb 21, 2026 09:11 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम/फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

 दिल्ली से सटे एनसीआर के दो शहरों गुरुग्राम और फरीदाबाद में एक बार फिर बुलडोजर वाला ऐक्शन देखने को मिला। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते कही से भी किसी तरह का खास विरोध सामने नहीं आया।

गुरुग्राम से फरीदाबाद तक चला पीला पंजा, कई और अवैध कॉलोनियां हुईं ध्वस्त

दिल्ली से सटे एनसीआर के दो शहरों गुरुग्राम और फरीदाबाद में एक बार फिर बुलडोजर वाला ऐक्शन देखने को मिला। गुरुग्राम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने शुक्रवार को गुरुग्राम-सोहना हाईवे स्थित गांव भोंडसी में अवैध रूप से पनप रही कॉलोनी में बुलडोजर चलाया। ये कॉलोनी करीब तीन एकड़ जमीन पर विकसित हो रही थी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया।

डीटीपीई अमित मधोलिया के निर्देश पर दोपहर को तोड़फोड़ दस्ता इस गांव में पहुंच गया। बुलडोजर के पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया। तोड़फोड़ दस्ते ने मौके पर कार्यरत मजदूरों को भगा दिया। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। 28 मकानों के निर्माण के लिए डीपीसी और चारदीवारी कर दी गई थी। एक मकान का निर्माण किया जा रहा था। बुलडोजर ने सभी को मलबे में मिला दिया। इसके साथ प्लॉट बेचने के लिए एक सड़क का निर्माण किया था। इसे उखाड़ा गया।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम के इन सेक्टरों में बनेंगे 20 नए ईवी-चार्जिंग स्टेशन, देखें सभी लोकेशन

विकसित हो रही अवैध कॉलोनी ढहाई

फरीदाबाद में भी डीटीपी इंफोर्समेंट की ओर से गांव झाड़सैंतली में अवैध रूप से बस रही कॉलोनी के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इस दौरान तोड़फाेड़ दस्ते ने 10 एकड़ में बसी कॉलोनी में भारी तोड़फोड़ की। मौके पर लोगों ने कार्रवाई का विरोध जताया, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा-बुझा कर शांत कर दिया।

डीटीपी इंफोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी को काफी दिनों से गांव झाडसैंतली के राजस्व क्षेत्र में बिना किसी अनुमति के करीब 10 एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित करने की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर विभाग की ओर से लोगों को नाेटिस जारी कर अवैध कब्जे खाली करने के आदेश दिए गए। लेकिन लोगों ने नोटिस को अनदेखा कर दिया। इसके बाद विभाग की टीम शुक्रवार को भारी पुलिस बल और तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने40 से अधिक प्लॉटों के लिए बनाई गई नींव के शुरुआती ढांचों को तोड़ दिया गया। चार रूप से घेरे गए भूखंडों की बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया। इसे अलावा एक निर्माणाधीन ढांचा और दो पहले से तैयार अवैध स्ट्रक्चर को धराशायी कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम के घरों में सीवर के 66 फीसदी कनेक्शन अवैध, निगम के सर्वे में खुलासा

सड़क पर अवैध गेट लगाने पर नोटिस : फरीदाबाद शहर की 60 और 100 फीट चौड़ी मुख्य सड़कों पर लगाए गए अवैध गेट और दीवारों के खिलाफ डीटीपी इंफोर्समेंट विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को टीम ने लगाए गए अवरोध को लेकर एक कॉलोनी में नोटिस भी चस्पा किए। कार्रवाई डीटीपी इंफोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी के निर्देश पर की गई। डीटीपी इंफोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी प्रकार का स्थायी अवरोध नियमों का उल्लंघन है और इसे अवैध अतिक्रमण माना जाता है।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में बंधवाड़ी टोल प्लाजा होगा खत्म? हजारों वाहन चालकों को मिलेगा लाभ
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।