गुरुग्राम की 30 कॉलोनियों में आज से अवैध निर्माण पर चलेंगे बुलडोजर, देखें पूरी लिस्ट; 8 टीमों को दी जिम्मेदारी

गुरुग्राम की 30 कॉलोनियों में आज से अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि नौ मीटर से लेकर 24 मीटर तक चौड़ी सड़कों को भी अतिक्रमणमुक्त करवाया जाएगा।

गुरुग्राम की 30 कॉलोनियों में शनिवार सुबह से बुलडोजर की कार्रवाई होगी। पांच दिन तक लगातार तोड़फोड़ होगी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की 8 टीमों की जिम्मेदारी सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करने के लिए लगाई है। डीटीपीई अमित मधोलिया ने शुक्रवार दोपहर को सेक्टर-14 स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारवार्ता को संबोधित किया। मधोलिया ने बताया कि इन कॉलोनियों में लोगों ने सड़क के साथ निजी पार्क या किचन गार्डन बना दिया है। तार फेंसिंग करके कब्जा कर लिया है। कुछ ने सुरक्षा कर्मियों के लिए अस्थायी कमरे का निर्माण कर दिया है तो किसी सड़क किनारे व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है।

उन्होंने बताया कि नौ मीटर से लेकर 24 मीटर तक चौड़ी सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करवाया जाएगा। यदि किसी मकान का रैंप हरियाणा बिल्डिंग कोड में निर्धारित ऊंचाई से अधिक ऊंचा पाया गया तो उसे भी तोड़ा जाएगा। इस दौरान सड़कों पर अवैध रूप से लगे गेटों को तोड़ा जाएगा। मधोलिया ने लोगों से अपील की कि वे खुद सड़क किनारे किए अतिक्रमण को हटाएं। ऐसा नहीं करने पर बुलडोजर से अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। यह तोड़फोड़ अभियान 22 अप्रैल तक लगातार चलेगा।

डीएलएफ फेज-एक से होगी शुरुआत वरिष्ठ नगर योजनाकार रेणुका सिंह ने बताया कि इस तोड़फोड़ अभियान की शुरुआत डीएलएफ फेज-एक से होगी। इस कॉलोनी में डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में अभियान चलेगा। वे सेक्टर-24 से 28, 42, 43, 53 और 54 में तोड़फोड़ करेंगे। एटीपी दिव्या दहिया की टीम साउथ सिटी एक, ग्रीनवुड सिटी, एटीपी नवीन बहुरा की टीम पालम विहार, वाटिका सिटी, वेसटरलीज, रामप्रस्था सिटी, शोभा इंटरनेशनल, जी-99 में तोड़फोड़ करेगी। एटीपी ज्योति के नेतृत्व में सुशांत लोक दो और तीन में बुलडोजर चलेगा।

हर टीम में होंगे चार सदस्य एटीपी कुलदीप को रोजवुड सिटी, उप्पल साउथ एंड, नरवाना कंट्री, मेफिल्ड गार्डन में तोड़फोड़ की जिम्मेदारी दी गई है। प्लानिंग असिस्टेंट विमल के नेतृत्व में सुशांत लोक एक और आरडी सिटी, प्लानिंग असिस्टेंट राकेश के नेतृत्व में मालिबू टाउन, अलमेडा, विपुल वर्ल्ड, उप्पल साउथ एंड में तोड़फोड़ की जाएगी। वहीं, प्लानिंग असिस्टेंट तरुण भाटिया सनसिटी, बीपीटीपी एस्टेयर गार्डन, ब्रह्मा सिटी, अंसल असेंशिया और वर्षालिया, एमआर एमराल्ड हिल्स और रामप्रस्था सिटी में तोड़फोड़ करेंगे। प्रत्येक टीम में चार सदस्य नियुक्त किए हैं। पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान चलेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आदेश दिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने शुक्रवार को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, नगर निगम को अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। 22 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान रिपोर्ट पेश की जाएगी।

स्टिल्ट पार्किंग में अवैध निर्माण का सर्वेक्षण होगा डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के दौरान स्टिल्ट पार्किंग में अवैध निर्माण का सर्वे होगा। मकान के मालिकों को कारण बताओ नोटिस देकर अवैध निर्माण को हटाने के आदेश जारी किए जाएंगे। यदि यह अवैध निर्माण नहीं हटाते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। मकान की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई जाएगी। डीटीपीई कार्यालय की तरफ से अवैध निर्माण को सील किया जाएगा।