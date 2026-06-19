गुरुग्राम में DLF में बुलडोजर ऐक्शन, 13 मकान सील; क्लीनिक, गेस्ट हाउस और पीजी पर भी ऐक्शन
गुरुग्राम में गुरुवार को सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने डीएलएफ फेज-3 में 13 मकानों को सील कर दिया। इस दौरान क्लीनिक, गेस्ट हाउस और पीजी पर भी कार्रवाई की गई। शुक्रवार को भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-तीन के एस ब्लॉक में हंगामे के बीच गुरुवार को 13 मकानों में सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई। सबसे अधिक मशक्कत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को मकान नंबर एस-23/1 में हुई। यहां अवैध रूप से 48 फ्लैट का निर्माण हुआ था, जिसमें करीब 43 परिवार रह रहे थे।विरोध के बीच फ्लैट खाली करवाकर मकान को सील किया। दोपहर करीब 12 बजे नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में सीलिंग और तोड़फोड़ दस्ता एस ब्लॉक में भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गया। उनके साथ एटीपी दिव्या दहिया मौजूद थीं।
क्लीनिक को सील किया
नाथूपुर रोड पर मकान नंबर 45 में अवैध रूप से द मेडिसिटी के नाम से क्लीनिक का संचालन किया जा रहा था। इसके संचालन को लेकर किसी तरह की मंजूरी नहीं ली गई थी। इस क्लीनिक को खाली करने में करीब पौने घंटे का समय लग गया। इस क्लीनिक में सिर्फ एक मरीज दाखिल था। झारखंड के रहने वाले पीयूष ने बताया कि तीन दिन पहले इस क्लीनिक में पेट दर्द के इलाज के लिए भर्ती हुआ था। डीटीपीई ने एंबूलेंस बुलाकर इस मरीज को किसी दूसरे निजी अस्पताल में भिजवाया। इसके बाद इस क्लीनिक को सील कर दिया।
गेस्ट हाउस को खाली कराया
इसके बाद सीलिंग दस्ता नाथूपुर रोड पर मकान नंबर पांच में पहुंच गया। इस मकान में अवैध रूप से मून लाइट रेजिडेंसी नाम से गेस्ट हाउस चल रहा था। 25 कमरों के इस गेस्ट हाउस में पांच कमरों में लोग रुके हुए थे। पुलिस कर्मियों ने इन कमरों को खाली करवाया। इसके बाद गेस्ट हाउस सील कर दिया। इसके बाद मकान नंबर 38 में चल रहे प्रिस्टिन केयर अस्पताल ने कॉमन क्षेत्र में शेड डालकर कब्जा किया हुआ था, जिसे बुलडोजर से तोड़ा गया। मकान नंबर दो को व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर सील किया। करीब एक हजार वर्ग गज के मकान नंबर एस-23/1 में अवैध रूप से 48 फ्लैट का निर्माण किया हुआ था।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर डीएलएफ फेज-तीन से तोड़फोड़ और सीलिंग की शुरुआत हुई है। शुक्रवार को छोटे साइज का बुलडोजर मंगवाकर स्टिल्ट पार्किंग में अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे।
कई बार गुहार लगाने पर भी कार्रवाई जारी रखी
एस-23/1 में कई बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रह रहे थे। अचानक सीलिंग दस्ते के इस इमारत को खाली करवाने के लिए पहुंचने के बाद बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फ्लैट को खाली करने के लिए पुलिस और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों के समक्ष बुजुर्ग और उनके परिजन हाथ जोड़ते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
अवैध तरीके से संचालित पीजी भी सील
मकान नंबर एस-24/1 में अवैध रूप से चल रहा 25 कमरों का पीजी सील किया गया। इसके अलावा पूजा नाम से चल रहा एक सेलून सील किया। मकान नंबर एस-24/9 में 72 कमरों का चार मंजिला पीजी सील किया। मकान नंबर 24/3 में स्टिल्ट पार्किंग में अवैध रूप से निर्मित ड्राइंग रूम, एस-24/4 में अवैध रूप से निर्मित सात कमरे, मकान नंबर 24/5 में पांच कमरे सील किए। मकान नंबर एस-25/1 में स्टिल्ट पार्किंग में अवैध रूप से चल रहा बूटीक बुलडोजर से तोड़ दिया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।