गुरुग्राम में फिर बुलडोजर ऐक्शन, 100 झुग्गियां गिराईं; भोंडसी गांव में 7 अवैध निर्माण ध्वस्त

गुरुग्राम में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। बुधवार को जहां हरित क्षेत्र में बनी 100 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया, वहीं भोंडसी गांव में भी 7 अवैध निर्माण बुलडोजर की मदद से गिराए गए।

गुरुग्राम में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। बुधवार को जहां हरित क्षेत्र में बनी 100 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया, वहीं भोंडसी गांव में भी 7 अवैध निर्माण बुलडोजर की मदद से गिराए गए।

हरित क्षेत्र में 100 झुग्गियां गिराईं गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने सेक्टर-31 के हरित क्षेत्र में अवैध रूप से बनी 100 झुग्गियों पर बुधवार को बुलडोजर चलाया। आरोप है कि इन झुग्गियों से हर माह आसपास गांव के कुछ लोग तीन लाख रुपये प्रति माह अवैध वसूली कर रहे थे।

सेक्टर-31 में जीएमडीए की करीब 3 एकड़ जमीन पर पिछले 15 साल से यह झुग्गियां डली हुई थीं। आरडब्ल्यूए की तरफ से इस सिलसिले में जीएमडीए के डीटीपी को शिकायत दी थी। यह झुग्गियां झाड़सा रोड से सटे हरित क्षेत्र में थीं। इसकी वजह से आसपास गंदगी का माहौल बना हुआ था।

तोड़फोड़ के नोडल अधिकारी आरएस बाठ ने बताया कि उन्हें पता चला है कि 15 साल पहले इस जगह पर 10 झुग्गियां डाली गई थीं। इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इनकी संख्या बढ़कर 100 तक पहुंच गई। बाठ ने बताया कि पिछले दो महीने में तीन बार इन झुग्गियों का निरीक्षण किया गया। लोगों को समझाया कि इन झुग्गियों को हटाया जाए।

गांव भोंडसी में सात अवैध निर्माण गिराए वहीं, गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) ने मुख्यमंत्री विंडो पर मिली कई शिकायतों के बाद बुधवार को गांव भोंडसी में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान, निगम की टीम ने अवैध रूप से बनी सात संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया।