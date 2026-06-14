गुरुग्राम के DLF में अगले हफ्ते से तोड़फोड़, सीलिंग भी होगी; 5100 घरों की पहचान
अगले हफ्ते से गुरुग्राम में डीएलएफ के मकानों में अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी। छोटे बुलडोजर से स्टिल्ट पार्किंग में अवैध रूप से बने कमरों और शोरूम को तोड़ा जाएगा।
अगले हफ्ते से गुरुग्राम के डीएलएफ (फेज 1 से 5) में अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू होगी। गुरुग्राम के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की पहचान की है, जहां नक्शे का उल्लंघन कर स्टिल्ट पार्किंग या खाली जगहों पर अवैध कमरे, शोरूम और शौचालय बनाए गए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से 3500 मकानों से स्टे हटाने के बाद यह फैसला लिया गया है। इस अभियान में छोटे बुलडोजर मशीनों की मदद ली जाएगी।
डीएलएफ फेज-3 से शुरुआत
तोड़फोड़ कार्रवाई की शुरुआत डीएलएफ फेज-3 से होगी। माना जा रहा है कि डीएलएफ क्षेत्र में अब तक की तोड़फोड़ की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। गुरुग्राम के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने डीएलएफ फेज-1 से लेकर फेज-5 तक अब तक करीब 5100 घरों की पहचान की है। इसमें नक्शे और कब्जा प्रमाणपत्र का उल्लंघन हुआ है। स्टिल्ट पार्किंग में अवैध निर्माण कर लिया गया है। खाली जगहों पर अवैध रूप से शौचालय या स्टोर रूम का निर्माण कर लिया गया है।
कार्रवाई पर लगा स्टे हटा
गत 29 मई को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में डीएलएफ के मकानों में अवैध निर्माण और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के मामले में सुनवाई हुई थी। उच्च न्यायालय ने करीब 3500 मकानों पर कार्रवाई पर लगे स्टे को हटा दिया है। छह जुलाई को करीब 1600 मकानों को लेकर सुनवाई होनी है।
व्यावसायिक गतिविधियां सील होंगी
करीब 40 फीसदी मकानों में गेस्ट हाउस, पीजी, जिम, शोरूम आदि का संचालन हो रहा है। स्टिल्ट पार्किंग में अवैध निर्माण तोड़ने के साथ व्यावसायिक गतिविधियां सील होंगी।
खुद हटा लें अवैध निर्माण
गुरुग्राम के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया ने अगले हफ्ते से डीएलएफ के मकानों में अवैध निर्माण और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लोगों से अपील है कि वे खुद से अवैध निर्माण को हटा लें। व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दें। बुलडोजर से स्टिल्ट पार्किंग में अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। यदि किसी ने सरकारी कार्य में बाधा डाली तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।