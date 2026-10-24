ग्रेनो में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन; डूब क्षेत्र में 40 हजार वर्ग मीटर जमीन कराई खाली
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एनजीटी के आदेश पर पुराना हैबतपुर गांव के डूब क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर करीब 40 हजार वर्ग मीटर जमीन से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाया।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एनजीटी के आदेश पर डूब क्षेत्र में बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस के सहयोग से बुलडोजर चलाकर करीब 40 हजार वर्गमीटर जमीन पर किए गए अवैध निर्माण और बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त कर दिया। इस अभियान का मकसद सरकारी जमीन को कब्जे से बचाना है। प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि अवैध कॉलोनी काटने वालों के झांसे में ना आएं और जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से उसके स्वामित्व की पूरी जांच जरूर कर लें।
बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि प्राधिकरण ने शनिवार को पुराना हैबतपुर गांव के डूब क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। करीब 40 हजार वर्ग मीटर जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण को हटाने की यह कार्रवाई एनजीटी के आदेश पर की गई। कॉलोनाइजर डूब क्षेत्र की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए जमीन पर बाउंड्री बनाकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी।
40 हजार वर्ग मीटर जमीन पर बुलडोजर ऐक्शन
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परियोजना विभाग के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि पुराना हैबतपुर गांव के डूब क्षेत्र में करीब 40 हजार वर्ग मीटर जमीन पर कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी बसाने की फिराक में थे। इसके लिए जमीन पर बाउंड्री बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की।
दोबारा अतिक्रमण पर वॉर्निंग
परियोजना विभाग के वर्क सर्किल-एक के वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। टीम में प्रबंधक प्रशांत समाधिया सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। पुलिस के सहयोग से अवैध निर्माण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों को दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
लगातार अभियान चलाने आदेश
ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि परियोजना विभाग के अधिकारियों को अवैध निर्माण करने और जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आदेश हैं कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी और अधिसूचित जमीन को कब्जे से बचाया जा सके। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में खलबली मच गई।
जारी रहेगा बुलडोजर अभियान
अधिकारियों ने साफ किया कि आगे भी अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर अभियान जारी रहेगा। अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण करना नियमों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण की ओर से आगे भी अभियान चलाकर अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। बुलडोजर कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण करना गलत है। प्राधिकरण ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी रखेगा।
लोगों से अपील
प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने लोगों से अपील की कि कॉलोनाइजरों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई न गंवाएं। जमीन खरीदने से पहले उसके स्वामित्व और वैधानिक स्थिति की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। प्राधिकरण ने आम लोगों से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में किसी भी स्थान पर जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से संपर्क कर उसकी स्थिति की जानकारी लें। खासकर डूब क्षेत्र और अधिसूचित जमीन पर जांच किए बिना कोई सौदा न करें। अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से लोगों की जमा-पूंजी फंस सकती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।