ग्रेटर नोएडा में गरजा बुलडोजर, अवैध कॉलोनी ध्वस्त कर कब्जा हटाया

प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने बताया कि प्राधिकरण की टीम अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बिसरख गांव के डूब क्षेत्र (खसरा संख्या-112 व 113) की लगभग 25 हजार वर्ग मीटर जमीन पर कॉलोनाइजर ने कब्जा कर लिया था और यहां पर अवैध कॉलोनी काटकर प्लॉटिंग कर रहे थे। इस बारे में लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। टीम ने बुधवार को योजनाबद्ध तरीके से मौके पर जाकर कार्रवाई की। प्राधिकरण की तरफ से तीन जेसीबी और दो डंपर का इस्तेमाल कर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई लगभग दो घंटे चली। बताया गया कि यह जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र की थी।