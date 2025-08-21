Bulldozer action in Greater Noida illegal colony demolished and encroachment removed ग्रेटर नोएडा में गरजा बुलडोजर, अवैध कॉलोनी ध्वस्त कर कब्जा हटाया, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsBulldozer action in Greater Noida illegal colony demolished and encroachment removed

ग्रेटर नोएडा में गरजा बुलडोजर, अवैध कॉलोनी ध्वस्त कर कब्जा हटाया

ग्रेटर नोएडा के बिसरख में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। ग्रेनो प्राधिकरण ने डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करके करीब 25 हजार वर्ग मीटर जमीन से कब्जा हटवाया। ये जमीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाThu, 21 Aug 2025 07:00 AM
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को बिसरख के डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण ने करीब 25 हजार वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई।

प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने बताया कि प्राधिकरण की टीम अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बिसरख गांव के डूब क्षेत्र (खसरा संख्या-112 व 113) की लगभग 25 हजार वर्ग मीटर जमीन पर कॉलोनाइजर ने कब्जा कर लिया था और यहां पर अवैध कॉलोनी काटकर प्लॉटिंग कर रहे थे। इस बारे में लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। टीम ने बुधवार को योजनाबद्ध तरीके से मौके पर जाकर कार्रवाई की। प्राधिकरण की तरफ से तीन जेसीबी और दो डंपर का इस्तेमाल कर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई लगभग दो घंटे चली। बताया गया कि यह जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र की थी।

अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन न देने के लिए नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) और कृषि उपयोग भूमि की छोटे-छोटे आकार के आवासीय उद्देश्य के लिए भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक के लिए निबंधन विभाग को पहले ही पत्र लिखा जा चुका है। किसानों की जमीन खसरा खतौनी में जिस उपयोग में दर्ज है, उसी में रजिस्ट्री की जाए।