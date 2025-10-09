bulldozer action in greater noida ग्रेटर नोएडा में बुलडोजर ऐक्शन, 10 हजार वर्गमीटर में हो रहे अवैध निर्माण ध्वस्त; मौजूद रही पुलिस, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
एनसीआर News

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हैबतपुर के डूब क्षेत्र में 10 हजार वर्गमीटर में हो रहे अवैध निर्माण को बुधवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अवैध रूप से बने करीब 10 निर्माणाधीन मकानों को तोड़ा गया। इस दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। हालांकि, मौके पर कोई कॉलोनाइजर नहीं मिला।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाThu, 9 Oct 2025 09:28 AM
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हैबतपुर के डूब क्षेत्र में 10 हजार वर्गमीटर में हो रहे अवैध निर्माण को बुधवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अवैध रूप से बने करीब 10 निर्माणाधीन मकानों को तोड़ा गया। इस दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। हालांकि, मौके पर कोई कॉलोनाइजर नहीं मिला।

एसीईओ सुमित यादव ने बताया कि डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ दायर एक याचिका पर एनजीटी ने सिंचाई विभाग से कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी थी। हैबतपुर के खसरा संख्या 180, 181, 184, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 206, 211 और 212 की जमीन हिंडन के डूब क्षेत्र में है। यहां कॉलोनाइजर चोरी-छिपे प्लॉटिंग कर रहे हैं। वे शिवम एन्क्लेव के नाम से अवैध कॉलोनी बसा रहे थे।

कॉलोनी में करीब 10 से अधिक घर बन गए। इन लोगों को प्राधिकरण ने नोटिस भी जारी किए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया। टीम ने इस कार्रवाई में 10 से अधिक निर्माणाधीन मकानों और 15 बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया। उक्त जमीन की कीमत वर्तमान समय में करोड़ों में है।

यह कार्रवाई सुबह करीब सात बजे से शुरू हुई और नौ बजे तक चली। इस कार्रवाई में चार जेसीबी और तीन डंपरों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। हालांकि, मौके पर कोई कॉलोनाइजर नहीं मिला।

भूमि कब्जाने वालों पर मुकदमा दर्ज

नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर अवैध निर्माण करने के आरोप में सेक्टर-113 थाने में सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उन पर प्राधिकरण की टीम से बदसलूकी करने का भी आरोप है। इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक विनीत शर्मा ने शिकायत की थी।

सहायक प्रबंधक ने पुलिस को बताया कि सोरहखा जाहिदाबाद में प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र की भूमि खसरा संख्या 823 पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। संबंधित जमीन पर निर्माण सामग्री का भंडारण और खुर्द-बुर्द किए जाने का प्रयास छलेरा निवासी चेतन चौहान और सोहरखा निवासी बुधराज, राहुल, धीरज, करन सिंह, सतीश और राजेंद्र कर रहे हैं। भूलेख विभाग और संबंधित वर्क सर्किल के स्टॉफ के मना करने के बावजूद आरोपी नहीं मान रहे हैं।