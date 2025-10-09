ग्रेटर नोएडा में बुलडोजर ऐक्शन, 10 हजार वर्गमीटर में हो रहे अवैध निर्माण ध्वस्त; मौजूद रही पुलिस

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हैबतपुर के डूब क्षेत्र में 10 हजार वर्गमीटर में हो रहे अवैध निर्माण को बुधवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अवैध रूप से बने करीब 10 निर्माणाधीन मकानों को तोड़ा गया। इस दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। हालांकि, मौके पर कोई कॉलोनाइजर नहीं मिला।

एसीईओ सुमित यादव ने बताया कि डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ दायर एक याचिका पर एनजीटी ने सिंचाई विभाग से कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी थी। हैबतपुर के खसरा संख्या 180, 181, 184, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 206, 211 और 212 की जमीन हिंडन के डूब क्षेत्र में है। यहां कॉलोनाइजर चोरी-छिपे प्लॉटिंग कर रहे हैं। वे शिवम एन्क्लेव के नाम से अवैध कॉलोनी बसा रहे थे।

कॉलोनी में करीब 10 से अधिक घर बन गए। इन लोगों को प्राधिकरण ने नोटिस भी जारी किए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया। टीम ने इस कार्रवाई में 10 से अधिक निर्माणाधीन मकानों और 15 बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया। उक्त जमीन की कीमत वर्तमान समय में करोड़ों में है।

यह कार्रवाई सुबह करीब सात बजे से शुरू हुई और नौ बजे तक चली। इस कार्रवाई में चार जेसीबी और तीन डंपरों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। हालांकि, मौके पर कोई कॉलोनाइजर नहीं मिला।

भूमि कब्जाने वालों पर मुकदमा दर्ज नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर अवैध निर्माण करने के आरोप में सेक्टर-113 थाने में सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उन पर प्राधिकरण की टीम से बदसलूकी करने का भी आरोप है। इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक विनीत शर्मा ने शिकायत की थी।