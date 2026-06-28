गाजियाबाद में अब मजार पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जमींदोज
गाजियाबाद में एकबार फिर अवैध मजार पर बुलडोर चले हैं। नोटिस का जवाब न मिलने पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ट्रोनिका सिटी में अवैध रूप से बनाई गई मजार को ध्वस्त कर दिया गया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
गाजियाबाद प्रशासन ने शनिवार को ट्रोनिका सिटी में अवैध रूप से बनाई गई मजार को ध्वस्त कर करीब एक करोड़ रुपये की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान यूपीसीडा, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी समेत भारी पुलिस फोर्स और पीएसी के जवान मौजूद रहे। इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए चार बुलडोजर लगाए गए थे। दिसंबर माह 2025 में मजार पर नोटिस चस्पा किया गया था। हाल ही में गाजियाबाद के कुशलिया गांव में एक मदरसे को ध्वस्त किया गया था।
यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के आवासीय क्षेत्र ट्रोनिका सिटी सी-8 सेक्टर में 225 वर्ग मीटर भूमि पर में दस्सु उर्फ बुल्ले शाह की अवैध रूप से मजार बनाई गई थी। करीब 25 साल पहले बनी मजार का परिसर पक्का निर्माण कर बनाया गया था। यूपीसीडा के वरिष्ठ प्रबंधक सिविल एनके जैन ने बताया कि वर्ष 2001 में मौके पर मात्र एक चबूतरा निर्मित था।
कोरोना काल के दौरान चोरी छिपे गुंबदनुमा इमारत बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया। राजस्व अभिलेखों की जांच मजार विभाग की जमीन पर होने की पुष्टि हुई थी।इसी आधार पर दिसंबर 25 में मजार पर नोटिस चस्पा कर भूमि खाली करने की बात कही थी। बावजूद इसके मजार नहीं हटाई गई। नोटिस का जवाब न देने पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रविवार दोपहर मजार में लगे विद्युत कनेक्शन काटा गया और उसके बाद चार मशीन चलाकर इसे ध्वस्त कराया।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराकर मलबे को हटवाया गया। कार्रवाई के दौरान यूपीसीडा की परियोजना अधिकारी शर्मिला पटेल, उपजिलाधिकारी लोनी दीपक कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त लोनी सिद्धार्थ गौतम, सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी अजय कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को ध्वस्त करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
2001 में एक छोटी ‘मजार’, बाद में गुंबर भी बना लिया
गाजियाबाद के एडीएम विपिन कुमार कश्यप ने कहा कि पॉकेट C8 में एक अवैध ढांचा बनाया गया था। इसे अभी तोड़ा गया है। शुरुआत में 2001 में एक छोटी 'मजार' जैसी संरचना और एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया था। 2021 के आसपास कोविड के समय इसे चुपके से बढ़ाकर लगभग दो मंजिला ऊंचे गुंबद के आकार के बड़े अवैध ढांचे में बदल दिया गया।
कितनी है जमीन की कीमत?
अधिकारी ने बताया कि इसके बाद एंटी-लैंड माफिया टास्क फोर्स और यूपी सीडा दोनों ने नोटिस जारी किए। इस नोटिस के जवाब में ढांचे के कानूनी होने का कोई सबूत नहीं दिया गया। नतीजतन, इसे अवैध घोषित कर दिया गया। अब इसे तोड़ने की कार्रवाई की गई है। UP SIDA का अनुमान है कि लगभग 225 वर्ग मीटर के अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र की कीमत 65 लाख रुपये से 70 लाख रुपये के बीच है।
(एएनआई के इनपुट के साथ)
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