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गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को गिराने में जुटे बुलडोजर; फोर्स तैनात

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के डासना कल्लूगढ़ी में ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने एक बंद मदरसे को गिराने में प्रशासन की टीमें बुलडोजर लेकर जुट गई हैं।मदरसा समिति पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है।

गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को गिराने में जुटे बुलडोजर; फोर्स तैनात

गाजियाबाद के डासना कल्लूगढ़ी में ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने एक मदरसे को प्रशासन बुलडोजर से गिराने में जुट गया है। मदरसा 4 साल से बंद पड़ा है। 'जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम' नामक इस मदरसे ने साल 2021 से करीब एक हेक्टेयर जमीन पर पक्का निर्माण और पार्क बनाकर अवैध कब्जा कर रखा था। प्रशासन की ओर से नोटिस पर समुचित जवाब नहीं मिलने के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण ढहाने का आदेश जारी किया। यही नहीं मदरसा समिति पर 1.23 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।

खबर लिखे जाने के दौरान मिली जानकारी के अनुसार, मसूरी थाना क्षेत्र के डासना कल्लू गड़ी स्थित इस मदरसे को गिराने के काम में बुलडोजर लगाए गए हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। यह मदरसा ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। डासना के खसरा नंबर 1548 का रकबा 5.2490 है। जमीन राजस्व अभिलेख में ऊसर भूमि के तौर पर दर्ज है।

यह ग्राम सभा की जमीन है जिस पर मदरसा जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम स्थित कल्लूगढी डासना में पक्का निमार्गण और पार्क बनाकर साल 2021 से अवैध कब्जा कर रखा है। अवैध कब्जे के बारे में रिपोर्ट मिलने के बाद मदरसा प्रबंधक कमेटी को 24 जनवरी 2023 को आरसी जारी किया गया था। भूमि प्रबन्धक समिति की ओर से हल्का लेखपाल / सचिव भूमि प्रबन्धक समिति के बयान दर्ज कराए गए, जिन्होंने बयान में कहा कि खसरा नम्बर 1548 ख रकबा 5.2490 हेक्टर जो राजस्व अभिलेखों में ऊसर दर्ज है।

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साल 2021 से अवैध कब्जा

इस जमीन पर मदरसा जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम ने अवैध कब्जा कर रखा है। पक्का निर्माण और पार्क बनाकर साल 2021 से अवैध अतिक्रमण किया है। 15 फरवरी साल 2023 को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम तिथि प्रदान करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार किया गया। प्रशासन ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर गौर करते हुए अवैध कब्जे को हटाने का आदेश जारी किया।

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जानबूझ कर नहीं दिया जवाब

आदेश में कहा गया है कि अवलोकन से बिल्कुल साफ है कि विपक्षी को मौजूदा हालात और इस बात की पूरी जानकारी थी कि कब्जा अवैध है। यह भी देखा गया कि वह जानबूझकर वाद की पैरवी नही कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी को विवादित भूमि पर कब्जा करना स्वीकार करता है। अत: उक्त अवैध कब्जे को खाली कराया जाए। इतना ही नहीं प्रशासन ने मदरसा प्रबंधक समिति पर एक करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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