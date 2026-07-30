गाजियाबाद में GDA का बुलडोजर ऐक्शन, 6500 वर्ग गज जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध तरीके से बसाई जा रही एक कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइजर ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। लोगों से अवैध रूप से बनी कॉलोनियों में जमीन न खरीदने की अपील की जा रही है।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने बुधवार को महरौली गांव में साढ़े छह हजार वर्ग गज जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कॉलोनाइजर ने विरोध किया तो पुलिस ने उसे खदेड़ दिया। वहीं, अवंतिका कॉलोनी में नक्शे के विपरीत निर्माण करने पर उसे सील कर दिया गया।
जीडीए जोन चार की प्रवर्तन टीम बुधवार को महरौली गांव पहुंची। जहां गांव में सुशीला त्यागी, दीपक त्यागी द्वारा करीब 6,600 वर्ग गज जमीन पर अवैध प्लाटिंग करने के लिए मिट्टी डालने का काम किया जा रहा था। कच्ची सड़क को एनएच-9 से जोड़ते हुए सीवर डालने की तैयारी की जा रही थी। प्राधिकरण से बिना स्वीकृति प्राप्त किए निर्माण करने पर इन्हें 20 नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी निर्माणकर्ता ने नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद बुधवार को प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कॉलोनाइजर द्वारा विरोध किया गया, जिसे पुलिस बल ने खदेड़ दिया।
इसके अतिरिक्त अवंतिका कॉलोनी में निर्माणकर्ता मनोज बेनीवाल और विजया बेनीवाल द्वारा भूखंड संख्या सीडी-16ए पर प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस संबंध में इन्हें 26 फरवरी को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इसके बाद 13 मार्च को नोटिस भेजा था। इसके बाद भी निर्माणकर्ताओं की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने बुधवार को इस निर्माण को सील कर दिया। मौके पर प्राधिकरण के अधिकारी, सचल दस्ता और पुलिस बल मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार अवैध रूप से निर्माण करने वालों पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से भी अवैध रूप से बनी कॉलोनियों में जमीन न खरीदने की अपील की जा रही है।
अवैध निर्माण के विरोध पर मारपीट
गाजियाबाद में अवैध निर्माण का विरोध करने पर पड़ोसियों द्वारा घर में घुसकर मारपीट, महिलाओं से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। काशीराम आवास योजना निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उसके मकान के पीछे रहने वाला बब्बू उस हिस्से में निर्माण करा रहा था, जहां पानी की पाइपलाइन और शौचालय की निकासी व्यवस्था है। उसने इसका विरोध किया। आरोप है कि 23 जुलाई की रात बब्बू, अनिल, राजेंद्र और सनी उसके घर में जबरन घर में घुस गए। महिला के मुताबिक आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी पुत्रियों के साथ छेड़छाड़ की।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।