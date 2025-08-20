bulldozer action in ghaziabad GDA demolished illegal colonies गाजियाबाद में GDA का बुलडोजर ऐक्शन, 60 हजार वर्ग मीटर में बनाई जा रही अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, Ncr Hindi News - Hindustan
गाजियाबाद में GDA का बुलडोजर ऐक्शन, 60 हजार वर्ग मीटर में बनाई जा रही अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

गाजियाबाद में जीडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 60 हजार वर्ग मीटर में बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान विरोध कर रहे लोगों को प्रवर्तन टीम ने पुलिसबल के साथ खदेड़ दिया। लोगों को अवैध रूप से कॉलोनी विकसित नहीं करने की चेतावनी भी दी गई।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/गाजियाबादWed, 20 Aug 2025 07:16 AM
जीडीए ने 60 हजार वर्ग मीटर में बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान विरोध करने वालों को प्रवर्तन टीम ने पुलिसबल के साथ खदेड़ दिया। आइएमएस कॉलेज डासना के निकट दीपक यादव, संजय सिंह, राहुल यादव,साजेब और अन्य द्वारा खसरा संख्या 1127 में करीब 20 हजार वर्ग मीटर में अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। मंगलवार को जीडीए प्रवर्तन जोन पांच की टीम ने इसे ध्वस्त कर दिया।

इसके अलावा पिपलहेडा में निर्झर मेहरोत्रा, कृतिका गुप्ता, मोहम्मद यासीन और सन्नी चौधरी द्वारा खसरा संख्या 787/2, 788, 790, 791 में अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसे भी ध्वस्त कर दिया गया। प्रवर्तन टीम ने इसके बाद शेखपुर खिचडा एनटीपीसी रोड पर खसरा संख्या 46 में करीब 20 हजार वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से बनी सड़क, बिजली के खंभे और नाली आदि को ध्वस्त कर दिया गया।

इसके अलावा हाजी रफीक और जुल्फिकार द्वारा मदरसा के सामने ईदगाह रोड पर पिपलहेडा में 20 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मिट्टी भराव करते हुए कच्ची सड़क और आफिस बना लिया गया था। इसे भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। विरोध करने पर पुलिसबल ने मौके से कॉलोनाइजर और उनके लोगों को खदेड़ते हुए अवैध रूप से कॉलोनी विकसित न करने की चेतावनी दी।