गाजियाबाद में GDA का बुलडोजर ऐक्शन, 60 हजार वर्ग मीटर में बनाई जा रही अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

जीडीए ने 60 हजार वर्ग मीटर में बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान विरोध करने वालों को प्रवर्तन टीम ने पुलिसबल के साथ खदेड़ दिया। आइएमएस कॉलेज डासना के निकट दीपक यादव, संजय सिंह, राहुल यादव,साजेब और अन्य द्वारा खसरा संख्या 1127 में करीब 20 हजार वर्ग मीटर में अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। मंगलवार को जीडीए प्रवर्तन जोन पांच की टीम ने इसे ध्वस्त कर दिया।

इसके अलावा पिपलहेडा में निर्झर मेहरोत्रा, कृतिका गुप्ता, मोहम्मद यासीन और सन्नी चौधरी द्वारा खसरा संख्या 787/2, 788, 790, 791 में अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसे भी ध्वस्त कर दिया गया। प्रवर्तन टीम ने इसके बाद शेखपुर खिचडा एनटीपीसी रोड पर खसरा संख्या 46 में करीब 20 हजार वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से बनी सड़क, बिजली के खंभे और नाली आदि को ध्वस्त कर दिया गया।