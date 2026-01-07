गाजियाबाद के इन इलाकों में चला बुलडोजर, 15 हजार वर्ग मीटर की अवैध कालोनी ध्वस्त
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 25 हजार वर्ग मीटर से अधिक जमीन पर की गई अवैध प्लाटिंग और निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
गाजियाबाद में अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों में जीडीए ने मंगलवार को अभियान चलाया। ग्राम मौहम्मदपुर धेंदा डासना-मुरादनगर मार्ग पर 15 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध कालोनी को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा सरना में 3600 वर्ग मीटर, असालतनगर हनुमान मंदिर के पीछे 7,000 वर्ग मीटर में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। एनडीआरएफ रोड इंदिरा एन्क्लेव से सटे क्षेत्र में कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए।
भारी फोर्स रही मौजूद
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने कई जोन में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान कुछ लोगों ने टीम का विरोध भी कियाए लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण उनकी एक न चली।
डासना-मुरादनगर मार्ग पर ऐक्शन
जीडीए अधिकारियों ने बताया कि डासना-मुरादनगर मार्ग पर उम्मेदपाल, मुकेश, रविंद्र तेवतिया और कोमल सिंह की ओर से करीब 15 हजार वर्ग मीटर में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।
असालतनगर हनुमान मंदिर के पीछे ऐक्शन
इसके अलावा सरना में शहजाद मलिक, सलीम मलिक, शरद सिंघल आदि द्वारा करीब 3600 वर्ग मीटर, असालतनगर हनुमान मंदिर के पीछे भूपेन्द्र चौधरी, पुष्पेन्द्र चौधरी और जसवंत सिंह द्वारा सात हजार वर्ग मीटर 7,000 वर्ग मीटर में जीडीए की प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया।
एनडीआरएफ रोड इंदिरा एन्क्लेव के पास भी ऐक्शन
इसके साथ ही एनडीआरएफ रोड इंदिरा एन्क्लेव से सटे क्षेत्र में अजय चौधरी का 200 वर्ग मीटर, प्रमोद चौधरी व गुलफाम का करीब 120 वर्ग मीटर अवैध निर्माण शामिल था।
इंदिरा एन्क्लेव और सिटी पार्क के बीच ऐक्शन
इसके अलावा इंदिरा एन्क्लेव और सिटी पार्क के बीच करीब नौ बीघा क्षेत्र में प्रमोद शर्मा द्वारा विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनी में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
डासना-मसूरी क्षेत्र में भी चला बुलडोजर
कुशलिया, डासना-मसूरी क्षेत्र में लगभग 15 बीघा भूमि पर पवन चौधरी व इस्लाम द्वारा और मसूरी में करीब 10 बीघा भूमि पर सुभान, ग्राम मसूरी झील रोड पर हारून, मकसूद आदि द्वारा विकसित की जा रही करीब छह बीघा अवैध कालोनियों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान विरोध करने वालों को स्थानीय पुलिस व जीडीए टीम ने मौके से खदेड़ दिया।