Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फरीदाबाद के एनआईटी-3 में दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ ऐक्शन, मलबा हटाने में जुटीं मशीनें

Krishna Bihari Singh पीटीआई, फरीदाबाद
share

फरीदाबाद के एनआईटी-3 में मस्जिद चौक से और अवैध निर्माण हटाए गए। इससे दूसरे दिन भी तनाव का माहौल रहा। पुलिस बैरिकेडिंग और रास्ते बंद होने से लोग परेशान रहे।

फरीदाबाद के एनआईटी-3 में दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ ऐक्शन, मलबा हटाने में जुटीं मशीनें

फरीदाबाद के एनआईटी-3 स्थित मस्जिद चौक पर दूसरे दिन भी अतिक्रमण रोधी अभियान जारी रहा। आरआरटीएस कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड परियोजनाओं के रास्ते में आ रहे अवैध निर्माणों को गिराकर मलबा हटाया गया। दूसरे दिन भी पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात रहा। प्रमुख रास्ते बंद रखे जाने के कारण लोगों को भारी परेशानी हुई। प्रभावित परिवारों में दहशत का माहौल है। कुछ लोग मकान खाली करते नजर आए।

रविवार दिनभर इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। प्रभावित क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहने और प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग से आवाजाही में परेशानी हुई। आसपास लोगों में चिंता देखी गई कि कहीं उनके मकानों पर भी निगम बुलडोजर ऐक्शन ना ले ले। दूसरे दिन भी कुछ लोग एहतियात के तौर पर अपना सामान समेटते देखे गए।

नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि उक्त कार्रवाई NGT के आदेशों के तहत की जा रही है। सड़क किनारे बने ग्रीन बेल्ट के साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण खड़े कर लिए गए थे। इनको अब हटाया जा रहा है। आगे भी इस तरह के अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रहेंगे। निगम के 10 डंपर मलबा उठाने में लगाए गए हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के बीच मशीनें लगातार मलबा हटाने में जुटी हैं।

स्लिप रोड का निर्माण भी शुरू

इस बीच, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एफएमडीए ने 10 मीटर चौड़ी और 90 मीटर लंबी एक स्लिप रोड का निर्माण शुरू कर दिया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उक्त निर्माण के काम अगले एक महीने के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में तोड़े जाएंगे 118 अवैध धार्मिक स्थल, निगम ने 2 को गिराकर की शुरुआत

मंदिर और मस्जिद भी जमींदोज

उल्लेखनीय है कि फरीदाबाद प्रशासन की ओर से शनिवार को मस्जिद चौक स्थित NIT-3 इलाके में कई अवैध ढांचों को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। इन अवैध निर्माण में 700 गज में बनी एक मस्जिद भी शामिल थी। कार्रवाई के दौरान एक मंदिर को भी गिरा दिया गया। दुकानें और मकान समेत कई अवैध निर्माण के खिलाफ ऐक्शन लिया गया। अधिकारी ने बताया कि गिराए गए ढांचों से मलबा हटाने का काम रविवार को जारी रहा।

ये भी पढ़ें:NCR में रात 2 बजे से कहां गरज रहे बुलडोजर; इंटरनेट-रास्ते बंद, छावनी बना इलाका

दी गई थी जवाब देने की मोहलत

फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, बुलडोजर ऐक्शन से पहले संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए थे ताकि उनको अतिक्रमण हटाने का मौका मिल सके। लोगों की आपत्तियां दर्ज करने और उनका जवाब जानने के लिए समय सीमा भी दी गई थी। यह समय सीमा जब खत्म हो गई तब निगम ने अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया। अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए की गई।

ये भी पढ़ें:शालीमार बाग में पूर्व आप विधायक का ठिकाना भी टूटा, 150 ढांचों पर गरजा बुलडोजर

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।