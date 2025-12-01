फरीदाबाद में बुलडोजर ऐक्शन; गिराया अवैध निर्माण, विरोध पर पुलिस ने संभाली स्थिति

Hindustan Hindi News
फरीदाबाद नगर निगम ने बल्लभगढ़ के बाजार में अतिक्रमण अभियान चलाया। नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने अंबेडकर चौक पर बाजार में फैले अतिक्रमण को हटाया और अवैध निर्माण भी गिरा दिया।

Mon, 1 Dec 2025 06:06 PMKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद नगर निगम ने सोमवार को बल्लभगढ़ के बाजार में अतिक्रमण अभियान चलाया। निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने अंबेडकर चौक पर अवैध निर्माण गिरा दिया। बाजार में फैले अतिक्रमण को भी हटाया गया। रेहड़ी-पटरी वालों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने स्थिति संभाल ली जिससे कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ।

फरीदाबाद नगर निगम की टीम ने बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक के पास बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने अवैध रूप से बनी एक दुकान को ढहा दिया। दुकानदार का दावा है कि उनकी दुकान पर कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, बावजूद इसके निगम ने उनकी दुकान को तोड़ दिया। दुकानदार ने आरोप लगाया कि यह कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। अदालत में अवमानना को लेकर मुकदमा किया जाएगा।

दूसरी तरफ निगम के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं की। अवैध निर्माण को ही तोड़ा गया है। इसके अलावा बाजार में सड़कों और फुटपाथों पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया है। बताया जाता है कि निगम की कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार और रेहड़ी-पटरी वाले विरोध में खड़े हो गए लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी से कोई बवाल नहीं हुआ।

फरीदाबाद नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि बाजार में लंबे समय से ट्रैफिक जाम की शिकायतें मिल रही थीं। दुकानें और रेहड़ी-पटरी सड़कों पर फैल जाने के कारण लोगों को गुजरने में दिक्कत हो रही थी। पिछले हफ्ते से ही नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है। उसी अभियान के तहत सोमवार को चौक और आसपास के क्षेत्र में सख्ती दिखाई गई।

अधिकारियों ने कहा कि सड़क और फुटपाथ जनता की सुविधा के लिए हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान या सामान रखकर रास्ता नहीं घेर सकता। निगम ने चेतावनी दी है कि आगे अगर दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

