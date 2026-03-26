फरीदाबाद में 2 एकड़ की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर ऐक्शन, भारी पड़ी नोटिस की अनदेखी
फरीदाबाद में विकसित हो रहे अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन जारी है। डीटीपी इंफोर्समेंट की ओर से बुधवार को साहूपुरा में अवैध रूप से बस रही कॉलोनी के खिलाफ तोड़फोड़ कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही कॉलोनी के अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया।
फरीदाबाद में विकसित हो रहे अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन जारी है। डीटीपी इंफोर्समेंट की ओर से बुधवार को साहूपुरा में अवैध रूप से बस रही कॉलोनी के खिलाफ तोड़फोड़ कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही कॉलोनी के अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ढहा दिया गया।
डीटीपी इंफोर्समेंट की कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों ने विरोध किया। उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझा कर शांत कर दिया। डीटीपी इंफोर्समेंट विभाग को काफी दिनों से साहूपुरा में अवैध कॉलोनी बसने की सूचना मिल रही थी।
सूचना के आधार पर पिछले दिनों विभाग ने टीम भेज कर जांच गई। लोगों को नोटिस कर अवैध निर्माणों को खुद कर हटाने के निर्देश दिए। लेकिन लोगों ने नोटिस को अनदेखा कर दिया। बुधवार को विभाग की ओर से तोड़फोड़ के लिए टीम भेजी गई। टीम को देखते हुए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया।
मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को समझा कर शांत कराया। दो जेसीबी के माध्यम से कार्रवाई शुरू की। इस दौरान एक पक्का निर्मित ढांचा पूरी तरह गिरा दिया गया, जबकि 27 डीपीसी को भी जमींदोज किया गया।
डीटीपी इंफोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी ने कहा कि जिले में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही नियमों को दरकिनार कर जमीन की खरीद-फरोख्त या निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अपील की है कि वे किसी भी प्लॉट या जमीन को खरीदने से पहले वैधता, लाइसेंस और स्वीकृत नक्शे की जांच अवश्य करें। बिना जांच के निवेश करने पर भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।