फरीदाबाद में HSVP का बुलडोजर ऐक्शन, सेक्टर 56 में 100 झुग्गियां तोड़ी गईं

Mar 06, 2026 05:11 pm IST
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से शुक्रवार को फरीदाबाद के सेक्टर 56 में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान तोड़फोड़ दस्ते ने करीब 100 अवैध झुग्गियों को जमींदोज कर दिया। मौके पर लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर हटा दिया।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से शुक्रवार को फरीदाबाद के सेक्टर 56 में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान तोड़फोड़ दस्ते ने करीब 100 अवैध झुग्गियों को जमींदोज कर दिया। मौके पर लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर हटा दिया। टीम ने लोगों को चेतावनी दी कि यदि दोबारा कब्जा किया गया तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।

सेक्टर-56 एचएसवीपी द्वारा नया सेक्टर बसाया जा रहा है। यहां करीब 200 परिवार निवास कर रहे हैं। आरडब्ल्यूए प्रधान सतपाल ने बताया कि सेक्टर में काफी समय से अवैध निर्माण हो रहे हैं। दूसरे इलाकों में तोड़फोड़ के बाद लोग यहां झुग्गियां डाल कर रहने लगे। इसे लेकर स्थानीय कई बार एचएसवीपी अधिकारियों को शिकायत की गई। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से सेक्टर में चोरी और लूटपाट का खतरा काफी बढ़ गया है। खासकर रात के समय महिलाओं का घरों से बाहर निकलने में डर लगाता है। महिलाओं से छेड़छाड़ और चोरी के पहले कई मामले भी सामने आए हैं।

चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया

लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को प्राधिकरण का बुलडोजर सुबह मौके पर पहुंच गया, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर 56 की इस बेशकीमती जमीन पर लोगों ने लंबे समय से अवैध रूप से झुग्गियां और कच्चे निर्माण कर रखे थे। प्राधिकरण ने करीब एक सप्ताह पहले ही सभी को नोटिस जारी कर खुद ही जगह खाली करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद, लोगों ने विभाग की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और निर्माण नहीं हटाए।

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई

शुक्रवार सुबह जब प्राधिकरण की टीम पुलिस बल के साथ सेक्टर 56 पहुंची तो शुरुआत में कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस की सख्ती के आगे किसी की एक न चली। देखते ही देखते बुलडोजर ने अवैध ढांचों को गिराना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी जगह को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया।

अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे एचएसवीपी के एसडीओ राजपाल और जेई विजय अधाना ने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने पर्याप्त समय दिया था, लेकिन नोटिस की अनदेखी की गई। भविष्य में भी शहर के अन्य हिस्सों में इसी तरह का अभियान जारी रहेगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

