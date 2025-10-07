bulldozer action in faridabad at two illegal colonies फरीदाबाद में बुलडोजर ऐक्शन, दो अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की गई; कई निर्माण ध्वस्त किए, Ncr Hindi News - Hindustan
फरीदाबाद में बुलडोजर ऐक्शन, दो अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की गई; कई निर्माण ध्वस्त किए

फरीदाबाद में डीटीपी इन्फोर्समेंट की टीम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। टीम ने सोमवार को गांव मच्छगर और दयालपुर में करीब 10 एकड़ में बसाई जा रही दो अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, फरीदाबादTue, 7 Oct 2025 10:31 AM
फरीदाबाद में डीटीपी इन्फोर्समेंट की टीम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। टीम ने सोमवार को गांव मच्छगर और दयालपुर में करीब 10 एकड़ में बसाई जा रही दो अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें समझा शांत कर दिया।

डीटीपी इंफोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि उन्हें कई दिनों से गांव मच्छगर और दयालपुर क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलोनियों बसाने की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर टीम गठित की गई। टीम को मौके पर कार्रवाई के आदेश दिए गए।

सोमवार को विभागीय टीम दो जेसीबी के साथ कॉलोनियों में पहुंची। इस दौरान गांव मच्छगर में छह एकड़ और दयालपुर में करीब 4 एकड़ में कॉलोनियां बसाई जा रही थी। इस दौरान टीम ने कार्रवाई करते हुए दो अधनिर्माणाधीन इमारतें, 10 प्रीकास्ट बाउंड्री वाल, करीब 30 डीपीसी (छत डालने की शुरुआती संरचना), कच्चे सड़क नेटवर्क और कई मकानों की चारदीवारी, गेट व प्लिंथ रैंप को मौके पर ही तोड़ दिया गया।

प्रशासन ने मौके पर पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई है, ताकि भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में साक्ष्य के तौर पर उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।