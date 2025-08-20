फरीदाबाद में 100 झुग्गियाों पर बुलडोजर ऐक्शन, बाजार की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया

फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बाजार के लिए प्रस्तावित जमीन से अतिक्रमण हटाया। इस बाजार की जमीन पर अवैध रूप से सब्जीमंडी लगाई जा रही थी। इसके अलावा करीब 100 झुग्गियां, एक मीट शॉप और एक ढाबा का संचालन हो रहा था।

फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बाजार के लिए प्रस्तावित जमीन से अतिक्रमण हटाया। इस बाजार की जमीन पर अवैध रूप से सब्जीमंडी लगाई जा रही थी। इसके अलावा करीब 100 झुग्गियां, एक मीट शॉप और एक ढाबा का संचालन हो रहा था। आसपास लगते गांव के कुछ लोग इस सब्जीमंडी और झुग्गियों से किराया वसूल रहे थे।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने सेक्टर-52 में बाजार विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी। मंगलवार को प्रस्तावित बाजार की जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर विरोध के बीच बुलडोजर चलाया गया। एचएसवीपी ने गुरुग्राम-मानेसर विकास योजना के तहत सेक्टर-52 में 2.89 एकड़ में बाजार प्रस्तावित किया हुआ है।

आसपास लगते गांव के कुछ लोग इस सब्जीमंडी और झुग्गियों से किराया वसूल रहे थे। इससे सेक्टरवासी बेहद परेशान थे। सेक्टर निवासियों ने इस सिलसिले में एचएसवीपी प्रशासक वैशाल सिंह और संपदा अधिकारी दो अनुपमा मलिक से शिकायत दी थी।