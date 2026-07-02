NCR में 100 और झुग्गियों गिराई गईं, भारी पुलिस बल के साथ 12 बुलडोजरों ने मचाई तोड़फोड़

एनसीआर के शहरों में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। फरीदाबाद नगर निगम ने कल 12 बुलडोजरों की मदद से अरावली क्षेत्र में करीब सौ अवैध झुग्गियां ध्वस्त कर दीं। इस दौरान इलाके में भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी के सामने गुरुग्राम मोड़ के पास अरावली क्षेत्र में बुधवार को नगर निगम ने बुलडोजर वाली कार्रवाई करते हुए करीब सौ अवैध झुग्गियां ध्वस्त कर दीं। 12 बुलडोजरों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कई घंटे तक तोड़फोड़ का अभियान चला। सुप्रीम कोर्ट के वन भूमि संबंधी आदेशों के तहत यह कार्रवाई की गई है।

फरीदाबाद नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता बुधवार सुबह 11 बजे पूरे दल-बल के साथ गुरुग्राम मोड़ स्थित अरावली क्षेत्र में पहुंचा और यहां जमाई कॉलोनी वाली जगह पर अतिक्रमण साफ करने का अभियान शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बन सके।

तोड़फोड़ के दौरान मौके पर मौजूद रहे अफसर निगम की टीम ने एक-एक कर करीब 100 झुग्गियों को हटाया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने अपना सामान पहले ही निकाल लिया था, जबकि बाकी लोगों ने भी टीम के पहुंचने पर अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते के प्रभारी एसडीओ सुरेंद्र हुड्डा मौके पर मौजूद रहकर पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त ने भी मौके का दौरा कर अभियान का जायजा लिया। यह कार्रवाई कई घंटे तक चली।

नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठे अरावली क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुरुग्राम मोड़ पर एक तरफ बनी झुग्गियों को तो हटाया जा रहा है, लेकिन इसी सड़क के दूसरी ओर अरावली क्षेत्र में बने पक्के निर्माणों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों का आरोप है कि वहां दुकानें संचालित हो रही हैं, अवैध पार्किंग चल रही है, निर्माण सामग्री का स्टॉक रखा हुआ है और शराब का ठेका भी संचालित है। इन सबके बावजूद इन निर्माणों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। उनका कहना है कि समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।