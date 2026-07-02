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NCR में 100 और झुग्गियों गिराई गईं, भारी पुलिस बल के साथ 12 बुलडोजरों ने मचाई तोड़फोड़

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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एनसीआर के शहरों में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। फरीदाबाद नगर निगम ने कल 12 बुलडोजरों की मदद से अरावली क्षेत्र में करीब सौ अवैध झुग्गियां ध्वस्त कर दीं। इस दौरान इलाके में भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

NCR में 100 और झुग्गियों गिराई गईं, भारी पुलिस बल के साथ 12 बुलडोजरों ने मचाई तोड़फोड़

फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी के सामने गुरुग्राम मोड़ के पास अरावली क्षेत्र में बुधवार को नगर निगम ने बुलडोजर वाली कार्रवाई करते हुए करीब सौ अवैध झुग्गियां ध्वस्त कर दीं। 12 बुलडोजरों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कई घंटे तक तोड़फोड़ का अभियान चला। सुप्रीम कोर्ट के वन भूमि संबंधी आदेशों के तहत यह कार्रवाई की गई है।

फरीदाबाद नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता बुधवार सुबह 11 बजे पूरे दल-बल के साथ गुरुग्राम मोड़ स्थित अरावली क्षेत्र में पहुंचा और यहां जमाई कॉलोनी वाली जगह पर अतिक्रमण साफ करने का अभियान शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बन सके।

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तोड़फोड़ के दौरान मौके पर मौजूद रहे अफसर

निगम की टीम ने एक-एक कर करीब 100 झुग्गियों को हटाया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने अपना सामान पहले ही निकाल लिया था, जबकि बाकी लोगों ने भी टीम के पहुंचने पर अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते के प्रभारी एसडीओ सुरेंद्र हुड्डा मौके पर मौजूद रहकर पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त ने भी मौके का दौरा कर अभियान का जायजा लिया। यह कार्रवाई कई घंटे तक चली।

नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठे

अरावली क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुरुग्राम मोड़ पर एक तरफ बनी झुग्गियों को तो हटाया जा रहा है, लेकिन इसी सड़क के दूसरी ओर अरावली क्षेत्र में बने पक्के निर्माणों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों का आरोप है कि वहां दुकानें संचालित हो रही हैं, अवैध पार्किंग चल रही है, निर्माण सामग्री का स्टॉक रखा हुआ है और शराब का ठेका भी संचालित है। इन सबके बावजूद इन निर्माणों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। उनका कहना है कि समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।

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नेहरू कॉलोनी बचाओ समिति का धरना जारी

वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद में नेहरू कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 17वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज होने के बावजूद कॉलोनी में मकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। समिति के सदस्यों ने कहा कि सरकार को कॉलोनी को नियमित कर मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि इस तोड़फोड़ के विरोध में 5 जुलाई को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के आवास पर प्रदर्शन किया जाएगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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