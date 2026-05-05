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दिल्ली में ड्रग माफिया के ठिकानों पर गरजा बुलडोजर, अवैध निर्माण जमींदोज

May 05, 2026 09:07 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
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पुलिस और MCD ने बाबा हरिदास नगर में ड्रग तस्करों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया। ये जगहें नशे के कारोबार का मुख्य केंद्र थीं। अनीता और सावित्री जैसे अपराधियों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई का मकसद अपराध को रोकना है।

दिल्ली में ड्रग माफिया के ठिकानों पर गरजा बुलडोजर, अवैध निर्माण जमींदोज

दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में पुलिस और MCD ने मिलकर ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नजफगढ़ स्थित कुख्यात तस्करों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण और चबूतरों को ध्वस्त कर दिया गया। ये जगहें लंबे समय से नशे के कारोबार का अड्डा थीं, जहां तस्कर खिड़कियों को 'काउंटर' की तरह इस्तेमाल कर ड्रग्स बेचते थे। आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई का मकसद नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करना है।

पुलिस और एमसीडी का ज्वाइंट ऑपरेशन

पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि बाबा हरिदास नगर इलाके में कुख्यात ड्रग्स तस्कर के ठिकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। पुलिस और एमसीडी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नजफगढ़ के इंद्रा मार्केट स्थित टेल मिल वाली गली और ट्रांसफॉर्मर वाली गली में अवैध रूप से बनाए गए प्लेटफॉर्म और निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।

भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अभियान

ये अवैध निर्माण लंबे समय से नशे के कारोबार का अड्डा बने हुए थे, जहां शाम ढलते ही तस्कर इकट्ठा होकर नशीले पदार्थों की बिक्री करते थे। एसएचओ बाबा हरिदास नगर इंस्पेक्टर अजय कुमार ने एमसीडी को अवैध निर्माण की जानकारी दी थी। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया।

NDPS और आबकारी अधिनियम के कई मामले दर्ज

कार्रवाई के दौरान महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया ताकि किसी तरह के विरोध को संभाला जा सके। पुलिस के मुताबिक, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनमें अनीता, सावित्री, राजेंद्र, मूर्ति और सुभाष शामिल हैं। इन सभी पर पहले से एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं।

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जारी रहेगी कार्रवाई

जांच में यह भी सामने आया कि इन प्लेटफॉर्म के पास बनी खिड़कियों का इस्तेमाल ड्रग्स बेचने के लिए ‘काउंटर’ के रूप में किया जाता था। पुलिस उपायुक्त का कहना है कि इन ढांचों को तोड़कर नशे के कारोबार की जड़ पर चोट की गई है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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सट्टा लगाने वाले गिरोह के दो गिरफ्तार

वहीं एक अन्य मामले में आउटर जिला पुलिस ने पश्चिम विहार ईस्ट में IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2.82 लाख रुपये, 24 एटीएम कार्ड और 12 बैंक पासबुक बरामद हुए। डीसीपी विक्रम सिंह के अनुसार, इंस्पेक्टर रीतेश राज की टीम को सूचना मिली थी, जिस पर रविवार रात फ्लैट में छापा मारा गया। मौके पर रोहित कुमार और विनय कुमार मोबाइल के जरिए सट्टा लगाते पकड़े गए। पुलिस को 24 नोटबुक भी मिलीं, जिनमें सट्टे का पूरा हिसाब दर्ज था। बैंक खातों में भारी लेनदेन की जांच जारी है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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