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दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, सैनिक फार्म में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर- VIDEO

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कड़े निर्देश पर सैनिक फार्म्स इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने एक बहुत बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। इसके तहत वहां बिना अनुमति के बनाए गए अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश के बाद प्रशासन ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध निर्माण पर कड़ा ऐक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब दिल्ली के एक सैनिक फार्म पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस अभियान के तहत सैनिक फार्म में बिना अनुमति के बनाए गए अवैध ढांचों को ढहा दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में साफ किया था कि राजधानी में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस बीच दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने गैर-कानूनी रूप से चल रहे बार, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व विभाग की ओर से 72 संस्थानों को नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस थमाया गया है। कई जगहों पर सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने संबंधित विभागों को निर्माण नियमों के उल्लंघन और गैर-कानूनी निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश दिया है।

सीएम रेखा गुप्ता और एलजी के निर्देश पर एमसीडी का भी अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी है। एमसीडी ने अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ अपने अभियान के तहत एक जून से अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 94 संपत्तियां ध्वस्त की हैं। यही नहीं 114 अन्य संपत्तियों को सील किया है। एमसीडी ने दिल्ली के सभी क्षेत्रों में भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों को गिराने के साथ ही सील करने की सख्त कार्रवाई करनी शुरू की है।

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दिल्ली नगर निगम के साउथ रीजन में सैद-उल-अजैब, हौज रानी, खिड़की एक्सटेंशन, सावित्री नगर, खानपुर और गौतम नगर में 3 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है जबकि 18 संपत्तियों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। एमसीडी ने सैद-उल-अजैब, हौज रानी, खिड़की एक्सटेंशन, सावित्री नगर, खानपुर और गौतम नगर में 1 जून से अब तक संपत्तियों को ध्वस्त और सीलिंग की 41 कार्रवाइयां की हैं।

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पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी दिल्ली में एक जून से अब तक एमसीडी की ओर से 94 संपत्तियां ध्वस्त की गई हैं जबकि 114 अन्य को सील किया गया है। बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) 2005 लागू करेगी। इस कानून के तहत लापरवाह या भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माने के साथ 2 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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