पुरानी दिल्ली में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, खाली कराए फुटपाथ, आगे किन इलाकों की बारी?
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के निर्देशों के बाद MCD और दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक सुधारने के लिए पुरानी दिल्ली की सड़कों से अवैध कब्जे हटाए हैं। अब दिल्ली के कुछ अन्य इलाकों की बारी है जहां कार्रवाई की जाएगी।
एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने रविवार को पुरानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की और सड़कों, फुटपाथों से अवैध कब्जे हटाए। यह कार्रवाई 20 नवंबर को सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के निर्देशों के बाद की गई ताकि ट्रैफिक जाम और अवैध ई-रिक्शा की समस्या से निजात मिल सके। अब प्रशासन ने दिल्ली के कुछ और इलाकों में भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध कब्जे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होंगे।
कहां-कहां ऐक्शन?
अधिकारियों ने बताया कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने रविवार को पुरानी दिल्ली के पुल मिठाई, पीली कोठी, रानी अवंतिका चौक और तीस हजारी समेत अन्य इलाकों में संयुक्त रूप से अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की। इस दौरान बुलडोजर की मदद से सड़कों, फुटपाथों और रास्तों से अवैध कब्जों को हटाया गया ताकि ट्रैफिक जाम कम हो सके और पैदल चलने वालों को आसानी हो। यह कार्रवाई एक बैठक के बाद सामने आई है।
बैठक के बाद हुआ ऐक्शन
अधिकारियों ने बताया कि पुल मिठाई, पीली कोठी, रानी अवंतिका चौक और तीस हजारी जैसे इलाके में अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। यह कार्रवाई 20 नवंबर को दिल्ली सचिवालय में 'इंद्रप्रस्थ हेरिटेज रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन' की बैठक के बाद सामने आई है। बैठक की अध्यक्षता सीएम रेखा गुप्ता ने की। बैठक में पुरानी दिल्ली में ट्रैफिक मैनेजमेंट, अतिक्रमण, ई-रिक्शा के अवैध संचालन जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई थी।
अब इन इलाकों में गरजेंगे बुलडोजर
बैठक के दौरान अधिकारियों को अतिक्रमण और ट्रैफिक जैसी समस्याओं पर ऐक्शन के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों का पालन करते हुए एमसीडी और दिल्ली पुलिस की टीमों ने कई जगहों पर अभियान चलाया और सड़कों और फुटपाथों से अवैध कब्जों को हटाया। अब एमसीडी ने चांदनी चौक, खारी बावली और चर्च मिशन रोड जैसे अन्य व्यस्त इलाकों में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन की चेतावनी जारी की है। साथ ही कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
अवैध कब्जे नहीं होंगे बर्दाश्त
एमसीडी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली पुलिस और अन्य विभागों के साथ मिलकर इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। एमसीडी ने कहा है कि सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुरानी दिल्ली के कई हिस्सों में सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण की वजह से भारी ट्रैफिक जाम रहता है। इससे सड़कों और फुटपाथ से गुजरना मुश्किल हो जाता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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