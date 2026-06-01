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दिल्ली के शालीमार बाग में दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन, कल भी जारी रहेगी कार्रवाई

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
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दिल्ली के शालीमार बाग गांव में कोर्ट के आदेश पर 143 अवैध इमारतों को गिराने का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। भारी पुलिस फोर्स के बीच आधा मलबा और बची इमारतें हटाई गईं। 

दिल्ली के शालीमार बाग में दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन, कल भी जारी रहेगी कार्रवाई

दिल्ली के शालीमार बाग गांव में कोर्ट के आदेश पर 143 अवैध इमारतों को गिराने का काम सोमवार को भी लगातार दूसरे दिन जारी रहा। रविवार को आधी इमारतें गिराने के बाद सोमवार को भारी पुलिस फोर्स और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया गया और बाकी निर्माण भी गिराए गए। यातायात बंद रहा। इससे क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। अधिकारियों का कहना है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को कार्रवाई के दूसरे दिन सुबह सात बजे से प्रशासन के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में दर्जनों जेसीबी मशीनों के जरिए पुराने मलबे को हटाने का कार्य किया गया। सोमवार को दिन भर अवैध इमारतों में तोड़फोड़ व ध्वस्तीकरण की कार्य जारी रहा।

फोर्स रही तैनात

इसके अलावा शालीमार बाग गांव की गलियों व आसपास के इलाकों में पुलिस के सिपाही तैनात रहे। इस गांव के मुख्य सड़कों मार्गों के रास्ते सोमवार को भी आम यातायात के लिए बंद रहे। इस संबंध में दिल्ली के मध्य-उत्तर जिला के जिलाधिकारी (डीएम) एसएस परिहार ने बताया कि कुल 143 इमारतों को सुप्रीम कोर्ट व दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर शालीमार बाग गांव की सड़क को चौड़ा करने के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रही।

कल भी जारी रहेगी तोड़फोड़ की कार्रवाई

सोमवार को पुराने मलबे को हटाने का कार्य सुबह से लेकर दोपहर तक जारी रहा। इसके साथ ही, 143 में से 50 फीसदी बची अवैध इमारतों में अधिकांश इमारतों को भी ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। इससे पहले रविवार को 143 में से 50 फीसदी अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया था। हमारी कोशिश है कि इस कार्रवाई को मंगलवार को समाप्त कर दिया जाए।

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ट्रैफिक व्यवस्था में होगा सुधार

डीएम परिहार ने कहा कि शालीमार बाग स्थित गांव हैदरपुर क्षेत्र में रोड नंबर-320 के निर्धारित राइट ऑफ वे के भीतर रोड नंबर-320 का चौड़ीकरण दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की परियोजना है, जिसके पूरा होने से यातायात व्यवस्था में सुधार, आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस आदि की सुगम आवाजाही और क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी।दि

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प्रभावित पात्र लोगों के लिए कैंप लगाए

मध्य-उत्तर जिला के एडीएम राजीव रंजन ने बताया कि यह मूल रूप से अधिग्रहण अभियान है। यह सरकारी जमीन है, इसके तहत सरकारी जमीन को वापस लेने का कार्य कर रहे हैं। इसमें सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। प्रभावित पात्र लोगों के लिए विशेष सहायता पैकेज घोषित कर उनके लिए कैंप लगाए गए हैं। प्रभावित प्रत्येक पात्र परिवार व इकाई विशेष सहायता पैकेज के तहत तीन लाख रुपये की एकमुश्त एक्स-ग्रेशिया सहायता के लिए कैंप में फॉर्म भर सकते हैं।

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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