दिल्ली में अवैध निर्माण पर तीसरे दिन भी जमकर गरजे बुलडोजर, किन जगहों पर ऐक्शन?
एमसीडी अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों को सील और ध्वस्त किया जा रहा है। तीसरे दिन भी दिल्ली में कई जगहों पर कार्रवाई हुई।
दिल्ली के सैदुलाजाब में अवैध निर्माण के कारण इमारत गिरने और मालवीय नगर के हौजरानी में हुए अग्निकांड से सबक लेते हुए दिल्ली की सभी एजेंसियां सख्त तरीके से भवन उपनियमों के उल्लंघन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली नगर निगम प्रशासन (एमसीडी) की तरफ से दिल्ली पुलिस के सहयोग से तीसरे दिन भी रविवार को कई स्थानों पर बुलडोजर से संपत्तियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। सनद रहे सीएम ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण, अतिक्रमण और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कानून का पालन हो, जिम्मेदारी तय हो और भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हों जो नागरिकों की जान-माल के लिए खतरा बनें।
3 को किया ध्वस्त, 12 सील; कहां ऐक्शन?
रविवार को एमसीडी प्रशासन ने भवन उपनियमों व भवन सुरक्षा मानकों के नियमों के उल्लंघन पर, अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने पर तीन संपत्तियों को ध्वस्त किया और 12 संपत्तियों को सील किया। इनमें एमसीडी प्रशासन ने दक्षिण जोन में खानपुर व सैनिक फॉर्म क्षेत्र में तीन संपत्तियों को सील किया। दक्षिण जोन में तीन संपत्तियों को सील किया गया। राजस्व विभाग की ओर से भी 130 से ज्यादा संपत्तियों पर नोटिस, सीलिंग और बुलडोजर तोड़ने की कार्रवाई की गई।
किन जगहों पर कार्रवाई?
उत्तरी जिला - 16 स्थानों पर स्थित संपत्तियों पर उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस जारी किए
नई दिल्ली जिला - नियमों के उल्लंघन पर चार शोकॉज नोटिस जारी किए
दक्षिण पश्चिम जिला - नियमों के उल्लंघन पर दस शोकॉज नोटिस जारी किए
दक्षिण पूर्वी जिला - उल्लंघनकर्ताओं को छह शोकॉज नोटिस जारी किए
उत्तर पश्चिम जिला - उल्लंघनकर्ताओं को 13 शोकॉज नोटिस जारी किए
उत्तर पूर्वी जिला - उल्लंघनकर्ताओं को पांच शोकॉज नोटिस जारी किए गए
मध्य उत्तरी जिला - नियमों के उल्लंघन पर 19 संपत्तियों को सील किया व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और शोकॉज नोटिस जारी किए
मध्य जिला - एक संपत्ति को सील किया और दस शोकॉज नोटिस जारी किए
पश्चिम जिला - 31 नोटिस जारी किए गए
अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए कार्य कर रही है। हाल के दिनों में देश और राजधानी के विभिन्न हिस्सों में सामने आई दुर्घटनाओं और भवन सुरक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने प्रवर्तन एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां कहीं भी भवन उपविधियों, अग्नि सुरक्षा मानकों या स्वीकृत निर्माण मानकों का उल्लंघन पाया जाए, वहां तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
खतनार व अनधिकृत निर्माण पर लगाम लगेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। जिससे भविष्य में इस प्रकार के खतरनाक और अनधिकृत निर्माणों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में कोई भी ऐसा भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्था संचालित न हो, जो लोगों के जीवन और संपत्ति के लिए खतरा उत्पन्न करें।
निरीक्षण पर नियमों का उल्लंघन करते पाए गए
मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षिणी दिल्ली में सरकार व एमसीडी प्रशासन की कार्रवाई के दौरान खानपुर व सैनिक फॉर्म क्षेत्रों में अभियान के दौरान संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान संपत्तियों पर ऐसे निर्माण की पहचान हुई, जो तय मानकों व स्वीकृत योजनाओं के विपरीत पाए। सरकार का मानना है कि भवन निर्माण व भवन उपनियमों से जड़े नियम सिर्फ प्रशासनिक औपचारिकताएं नही्ं है। यह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए आवश्यक मानक हैं। इसलिए इनके उल्लंघन को गंभीरता से लिया जा रहा है।
तय निर्माण मानकों का उल्लंघन स्वीकृत नहीं होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है। राजधानी में निर्धारित निर्माण मानकों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति, बिल्डर या संस्था नियमों को तोड़कर निर्माण करती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। दिल्ली सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है कि राजधानी के लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना।
दीर्घकालिक सुधारों पर काम कर रहे हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भवन सुरक्षा को लेकर दीर्घकालिक सुधारों पर भी काम कर रही है। इसी दिशा में सार्वजनिक उपयोग वाली इमारतों, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम और अन्य संस्थानों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस व्यवस्था विकसित करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। इससे भवन मालिकों पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने का अतिरिक्त दबाव बनेगा और नागरिकों की सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी।
अवैध व अनियमित निर्माण के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी
मालवीय नगर के विधायक व दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार राजधानी के लोगों की सुरक्षा के अपने संकल्प को पूरी गंभीरता के साथ लागू कर रही है। हाल के दिनों में सामने आई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो। जहां कहीं भी अवैध निर्माण, अनियमित निर्माण या भवन निर्माण संबंधी निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया जा रहा है, वहां नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है और लोगों की जिंदगी के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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