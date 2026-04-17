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गुरुग्राम में लगातार 5 दिन तक गरजेगा बुलडोजर, इन इलाकों में जमींदोज होंगे कई निर्माण; देखें लिस्ट

Apr 17, 2026 01:43 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम की मिलेनियम सिटी की लाइसेंस कॉलोनियों में सड़कों पर अवैध निर्माण के खिलाफ शनिवार से बुलडोजर की कार्रवाई होगी, जो 22 अप्रैल तक लगातार चलेगी। यह कार्रवाई नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में होगी।

गुरुग्राम में लगातार 5 दिन तक गरजेगा बुलडोजर, इन इलाकों में जमींदोज होंगे कई निर्माण; देखें लिस्ट

गुरुग्राम की मिलेनियम सिटी की लाइसेंस कॉलोनियों में सड़कों पर अवैध निर्माण के खिलाफ शनिवार से बुलडोजर की कार्रवाई होगी, जो 22 अप्रैल तक चलेगी। यह कार्रवाई नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में होगी। शुक्रवार दोपहर को डीटीपीई अमित मधोलिया ने इस सिलसिले में पत्रकारवार्ता को संबोधित किया। डीटीपीई ने बताया कि नौ मीटर से लेकर 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर अवैध रूप से बने क्योस्क, ऊंचे रैंप के अलावा रेहड़ियों और खोखों को तोड़ा जाएगा। इस दौरान सड़कों पर अवैध रूप से लगे गेट भी तोड़े जाएंगे।

पहले दिया जाएगा नोटिस

इस मामले की जानकारी देते हुए डीटीपीई ने बताया कि इस दौरान मकानों में स्टिल्ट पार्किंग का सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद मकान मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई जाएगी।

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कहां-कहां गरजेगा बुलडोजर

यह कार्रवाई साउथ सिटी-एक, दो, तीन, सुशांत लोक एक, दो, तीन, उप्पल साउथ एंड, विपुल वर्ल्ड, वाटिका सिटी, रोजवुड सिटी, डीएलएफ फेज-एक से लेकर पांच तक, एमआर एमराल्ड हिल्स, बीपीटीपी एस्टेयर गार्डन, सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, बीपीटीपी एमेस्टोरिया, निरवाना कंट्री, डीएलएफ एलमेडा, सरस्वती कुंज, आइरियो सिटी, अंसल असेंशिया और वर्षालिया, ग्रीनवुड सिटी, मेफील्ड गार्डन, जी-99 आदि कॉलोनियों में कार्रवाई होगी।

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हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्टिल्ट के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण को लेकर याचिका विचाराधीन है। उच्च न्यायालय ने गत दो अप्रैल को स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान के लिए नए नक्शों की मंजूरी पर स्टे दे दिया था। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के संज्ञान में आया था कि अधिकांश मकान मालिकों ने स्टिल्ट पार्किंग में अवैध निर्माण कर लिए हैं। कारों को सड़क पर खड़ा किया जाता है। इसके अलावा सड़क पर निजी पार्क बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में हरियाणा सरकार को कार्रवाई करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं।

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उच्च न्यायालय के इस आदेश पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, नगर निगम और डीटीपीई को कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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