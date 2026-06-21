गुरुग्राम के डीएलएफ में तीसरे दिन भी बुलडोजर ऐक्शन, अब तक 700 कमरे सील; 5 बड़ी इमारतों पर कार्रवाई
गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-तीन में तीसरे दिन भी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। चार बड़े अवैध पीजी भवनों के 181 कमरों को सील कर दिया गया। इसके अलावा, 29 अवैध दुकानों और दफ्तरों पर ताले जड़ दिए गए। यह कार्रवाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों पर की जा रही है।
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के बाद डीएलएफ फेज-तीन के एस-ब्लॉक और सीरिस रोड क्षेत्र में जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन का सीलिंग एवं तोड़फोड़ अभियान शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। अब तक की कार्रवाई में 700 कमरे सील किए गए। इस दौरान 29 दुकानें भी सील की गईं।
डीटीपीई अमित माधोलिया के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और जिला प्रशासन की मौजूदगी में चार बड़े अवैध पीजी भवनों के 181 कमरों को सील कर दिया गया। इसके अलावा, नियमों को ताक पर रखकर स्टिल्ट पार्किंग में चलाई जा रही 29 अवैध व्यावसायिक इकाइयों (दुकानों और दफ्तरों) पर ताले जड़ दिए गए। अवैध निर्माणों को मलबे में तब्दील कर दिया गया।
पांच बड़ी इमारतों पर कार्रवाई
टीम ने एस-ब्लॉक और सीरिस रोड पर अवैध रूप से चल रही को-लिविंग स्पेस और बहुमंजिला पीजी इमारतों पर कार्रवाई की। हेलो वर्ल्ड को-लिविंग स्टिल्ट प्लस पांच मंजिला इस आलीशान पीजी भवन के सभी 38 कमरों को टीम ने सील कर दिया। अवैध रूप से बनाए गए कार्यालय, तीन अतिरिक्त कमरों और सर्वेंट क्वार्टर को जेसीबी की मदद से मलबे में मिला दिया गया। अवैध पीजी भवन एस-28/4 में स्टिल्ट प्लस पांच मंजिला बिल्डिंग में कुल 54 कमरों को सील किया गया।
तीन दिन में 700 से अधिक कमरे सील
डीएलएफ फेज-3 में चल रहे इस अभियान के तीन दिनों में 28 से ज्यादा इमारतों पर कार्रवाई करते हुए 700 से ज्यादा कमरों को सील किया गया। डीटीपीई अमित माधोलिया ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों की अनुपालना में यह अभियान आगे भी बिना किसी ढिलाई के लगातार जारी रहेगा। अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
29 दुकानें सील की गईं
डीटीपीई की टीम ने एस-30 की पूरी लेन में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान स्टिल्ट पार्किंग फ्लोर में अवैध रूप से संचालित की जा रही 29 कमर्शियल दुकानों को सील कर दिया गया। सील होने वाले इन प्रतिष्ठानों में ब्यूटी पार्लर, वर्कशॉप, डिपार्टमेंटल स्टोर, प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय, पान की दुकानें, जूस आदि की शॉप शामिल थे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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