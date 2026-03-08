दिल्ली में तरुण के हत्यारे दरिंदों के घर दबंग सीएम रेखा गुप्ता का बुलडोजर एक्शन- मनोज तिवारी
एमसीडी के इस अभियान पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा- उत्तम नगर में तरुण के हत्यारे दरिंदों के घर पर दिल्ली की दबंग सीएम रेखा गुप्ता जी का बुलडोजर एक्शन।
दिल्ली नगर निगम ने रविवार को तोड़ फोड़ अभियान चलाकर उत्तम नगर में होली पर हुई झड़प के मामले में एक आरोपी से जुड़े घर के अवैध हिस्सों को गिरा दिया है। इस झड़प में 26 वर्षीय तरुण की मौत हो गई थी। एमसीडी के इस अभियान पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा- उत्तम नगर में तरुण के हत्यारे दरिंदों के घर पर दिल्ली की दबंग सीएम रेखा गुप्ता जी का बुलडोजर एक्शन।
क्या बोले भाजपा नेता
आरोपी से जुड़े घर के अवैध हिस्सों को गिराने का वीडियो भाजपा के कई नेताओं ने शेयर किए हैं। परवेश साहिब सिंह ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा! वहीं मनोज तिवारी ने लिखा- दरिंदो पर एक्शन। इसके बाद उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता को दबंग मुख्यमंत्री बताते हुए लिखा- उत्तम नगर में तरुण के हत्यारे दरिंदों के घर पर दिल्ली की दबंग सीएम रेखा गुप्ता जी का बुलडोजर एक्शन।
क्या था मामला, कैसे शुरू हुई झड़प
पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह विवाद उस समय हुआ, जब परिवार की एक लड़की द्वारा गलती से फेंका गया पानी से भरा एक गुब्बारा दूसरे परिवार की एक महिला को लग गया और उसके कपड़े पर रंग फैल गया। इसके बाद दोनों परिवारों के सदस्य सड़क पर जमा हो गए और आपस में मारपीट करने लगे।
घायलों को अस्पताल पहुंचाया, तरुण की मौत
पुलिस के मुताबिक, झड़प में एक पक्ष के तीन और दूसरे पक्ष के पांच लोग घायल हुए थे। इनमें से अधिकतर को उसी दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि तरुण (26) को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारी ने बताया, “पांच मार्च को तरुण (26) की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मामले में हत्या से संबंधित धारा जोड़ी गई।”
पुलिस ने दर्ज किए केस, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 और तीन (पांच) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार किया एवं एक नाबालिग को हिरासत में लिया।उन्होंने बताया कि दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या छह हो गई है, जबकि एक नाबालिग हिरासत में है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
