सोहना में 2 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर ऐक्शन, कई निर्माणाधीन मकान ध्वस्त
संक्षेप: गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक के गांव बालूदा में अवैध रूप से पनप रही दो कॉलोनियों को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने बुधवार को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा, जिसके चलते किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया।
बुधवार दोपहर करीब 12 बजे नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का तोड़फोड़ दस्ता गांव बालूदा में पहुंच गया। एक कॉलोनी को करीब पौने तीन एकड़ में विकसित किया जा रहा था। इस कॉलोनी में एक मकान का निर्माण किया जा रहा था। डीटीपीई अमित मधोलिया का आदेश मिलने के बाद बुलडोजर ने इस मकान को मलबे में तब्दील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों को फंसाने के लिए प्रॉपर्टी माफियाओं ने सड़कों का निर्माण कर दिया था, जिसे उखाड़ा गया। इसके अलावा 30 मकानों को तैयार करने के लिए डाली गई डीपीसी को तोड़ा गया।
इसके बाद तोड़फोड़ दस्ता इस गांव में ही करीब डेढ़ एकड़ में पनप रही दूसरी कॉलोनी में पहुंच गया। इस गांव में 30 मकानों को बनाने के लिए अभी डीपीसी डाली गई थी। बुलडोजर ने इस डीपीसी को मलबे में मिला दिया। सड़क को जमींदोज कर दिया।
हरित क्षेत्र में अवैध झुग्गियों को गिराया
वहीं, गुरुग्राम में राजीव चौक फ्लाईओवर के आसपास लगते हरित क्षेत्र से करीब 100 झुग्गियों को नोडल अधिकारी, तोड़फोड़ आरएस बाठ ने हटाया। बुधवार सुबह नोडल अधिकारी, तोड़फोड़ आरएस बाठ के नेतृत्व में चलाए अभियान में नगर निगम, एनएचएआई, जीएमडीए, पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।