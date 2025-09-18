गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर ऐक्शन; बड़ी इमारत में तोड़फोड़, कई दुकानें सील

गुरुग्राम में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन जारी है। नगर निगम की टीम ने ज्योति पार्क में अवैध रूप से बनी एक बड़ी इमारत में तोड़फोड़ की। वहीं सोहना नगर परिषद ने वार्ड-2 के गांव धुनेला में ऐक्शन लिया।

गुरुग्राम नगर निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक और कार्रवाई की है। निगम की जोन-2 प्रवर्तन टीम ने ज्योति पार्क में अवैध रूप से बनी एक बड़ी इमारत में न केवल तोड़फोड़ की वरन उसे सील भी कर दिया। गुरुग्राम के सोहना में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सोहना नगर परिषद ने वार्ड-2 के गांव धुनेला में अवैध तरीके से बनी 8 दुकानों को सील कर दिया है। अदालत के आदेश पर यह कार्रवाई की गई।

गुरुग्राम नगर निगम की जोन-2 प्रवर्तन टीम ने ज्योति पार्क में अवैध रूप से बनी एक बड़ी इमारत में न केवल तोड़फोड़ की वरन उसे सील भी कर दिया। इसके अलावा नगर निगम ने शिवपुरी, ज्योति पार्क और बलदेव नगर की लगभग 10 गलियों में सड़कों पर बने अवैध रैंप भी हटा दिए। अधिकारियों ने बताया कि इन रैंपों की वजह से रास्ता बाधित हो रहा था और ये गैरकानूनी कब्जे का भी हिस्सा थे।

उक्त कार्रवाई सहायक अभियंता यतेन्द्र तंवर और कनिष्ठ अभियंता प्रदीप वर्मा की देखरेख में पुलिस की मदद से पूरी की गई। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने साफ कर दिया है कि शहर में बिना इजाज़त बने निर्माणों और सड़कों पर अवैध कब्ज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ऐसी चीजें लोगों के आने-जाने में रुकावट पैदा करती हैं।