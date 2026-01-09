गाजियाबाद में अवैध कालोनियों पर ऐक्शन जारी, लोनी समेत कहां-कहां चला बुलडोजर?

संक्षेप: गाजियाबाद प्रशासन और जीडीए की टीमों नेलोनी के डूब क्षेत्र और अन्य इलाकों में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीमों ने मीरपुर हिंदू और बदरपुर गांव के डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन और जीडीए ने गुरुवार को लोनी के डूब क्षेत्र और अन्य इलाकों में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मीरपुर हिंदू और बदरपुर गांव के डूब क्षेत्र में लगभग 13.5 हेक्टेयर में फैली अवैध कॉलोनियों की बाउंड्री वाल और सड़कों को ध्वस्त कर दिया। वहीं जोन-1 में 25 बीघा में बनी तीन अवैध कॉलोनियों और प्रताप विहार में मानचित्र के खिलाफ किए गए निर्माण पर भी बुलडोजर चलाया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

लोनी के डूब क्षेत्र में ऐक्शन गाजियाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों ने लोनी के डूब क्षेत्र में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। गुरुवार को जेसीबी मशीन की मदद से वहां बनाई गई बाउंड्री वाल को गिरा दिया गया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के आदेश पर राजस्व विभाग और जीडीए की टीम ने मीरपुर हिंदू और बदरपुर गांव के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान लगभग 13.5 हेक्टेयर में फैली अवैध कॉलोनियों को हटा दिया गया।

इन जगहों पर चला बुलडोजर वहीं जीडीए की ओर से जोन-1 में 25 बीघा जमीन पर बनी तीन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर ऐक्शन हुआ। अधिकारियों ने बुलडोजर चलाकर तीनों अवैध कालोनियों में सड़कें, बाउंड्रीवाल और साइट ऑफिस को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वहीं प्रताप विहार सेक्टर-12 में भी पास हुए नक्शे से ज्यादा निर्माण करने पर कार्रवाई की गई। जोन-4 की टीम ने प्लॉट संख्या जे-38 में अवैध रूप से कवर किए गए हिस्से को तोड़ दिया। इसके अलावाए प्लॉट संख्या एल-285 और एम-1 में भी स्वीकृत नक्शे के खिलाफ किए गए अतिरिक्त निर्माण को हटा दिया गया।